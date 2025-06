video suggerito

Uccisa a coltellate nella villetta di Fregene, domani i funerali di Stefania Camboni Si terrà domani il funerale di Stefania Camboni accoltellata e uccisa nella sua villetta di Fregene lo scorso maggio: a che punto sono le indagine e le analisi sui reperti raccolti.

A cura di Beatrice Tominic

Stefania Camboni.

Si terranno domani, mercoledì 25 luglio 2025, i funerali di Stefania Camboni, la donna uccisa a Fregene lo scorso 15 maggio. La funzione religiosa si svolgerà nella chiesa all'interno della pineta di Fregene, in via Sestri Levante 23, intitolata a Santa Maria del Riposo.

"La Procura ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari e, con grande sensibilità, ha immediatamente riscontrato la volontà dei familiari autorizzando i carabinieri ad accedere al villino sottoposto al sequestro per prelevare l'urna con le ceneri di Giorgio Violoni, deceduto nel 2020, marito di Camboni e padre di Francesco e Jacopo, cosicché si possa tumulare l'urna insieme alle spoglie di Stefania", ha fatto sapere l'avvocato Massimiliano Gabrielli che si occupa della difesa del figlio di Camboni, Francesco Violoni, che risulta iscritto al registro degli indagati dallo scorso 19 giugno.

Fino a quel momento, invece, l'unica indagata era la nuora, Giada Crescenzi, compagna di Francesco, che avrebbe approfittato della sua assenza, durante il turno di notte al lavoro, per scagliarsi contro Stefania Camboni e ucciderla simulando, poi, la fuga in automobile dai ladri.

Giada Crescenzi, la nuora di Stefania Camboni.

A che punto siamo con le indagini: i risultati dell'autopsia

La notizia dei funerali, come anticipato, è stata diffusa dall'avvocato Massimiliano Gabrielli che ne ha approfittato per fare un punto sulle indagini sul caso. "Il nulla osta alla sepoltura ha un significato: vuol dire che gli esami di laboratorio successivi all'autopsia sono stati portati a termine, quindi confidiamo di avere presto altre informazioni utili, in particolare sull'ora del decesso e dell'omicidio", ha spiegato.

"Proprio oggi, invece, all'interno dei laboratori dei Ris di Roma si svolgono gli esami alla presenza dei consulenti di tutte le parti, compresa la nostra – ha aggiunto – Si tratta di fasi delicate in cui saranno analizzati gli altri reperti raccolti dai Ris".

I reperti del caso Camboni.

Le prove e le tracce al vaglio dei Ris

Fra le tracce da analizzare al vaglio dei Ris ci sono le impronte e le tracce ematiche riscontrate sia all'interno del villino di Fregene, dove è stata uccisa Stefania Camboni, che delle autovetture. Ulteriori analisi saranno svolte sui reperti ritrovati pochi giorni fa dai carabinieri: dalla busta abbandonata sul ciglio della strada a pochi metri dall'auto della vittima, al coltello presumibilmente utilizzato per il delitto fino ai guanti in lattice.

"Si tratta di reperti importantissimi sui quali l'esame del Dna potrebbe portare fondamentali conferme di natura scientifica sulle responsabilità, dal compiere l'omicidio al liberarsi delle prove compromettenti – ha dichiarato, prima di concludere – Per l'estrazione del Dna e le relative analisi ci vorrà ancora del tempo, ma confidiamo di poter ottenere qualche informazione prima dei risultati".