Morto in un incidente Francesco Lenoci, 34 anni: la sua moto si è schiantata contro il guard rail L’incidente è avvenuto a Pietrasecca, frazione di Carsoli al confine tra Lazio e Abruzzo. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

A cura di Enrico Tata

Francesco Lenoci, 34 anni, pugliese ma residente a Roma, è morto in un incidente stradale avvenuto a Pietrasecca, frazione di Carsoli al confine tra Lazio e Abruzzo. Il ragazzo era a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro il guardrail.

Sul posto anche l'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare per il 34enne

Per il 34enne non c'è stato niente da fare, nonostante il tempestivo intervento di un automobilista, operatore del 118 di professione, che si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha tentato di rianimare il giovane con un massaggio cardiaco. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che a loro volta hanno chiesto l'ausilio di un'eliambulaza, arrivata sul luogo dell'incidente in pochi minuti. Per il ragazzo, tuttavia, non c'è stato niente da fare.

Francesco Leonoci era un appassionato di motociclette

I carabinieri della stazione di Tagliacozzo stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente che, per il momento, resta sconosciuta. Il fatto è avvenuto lungo la Tiburtina Valeria, nei pressi del Curvone di Pietrasecca. L'uomo era a bordo di una moto Kawasaki. Lenoci era un appassionato di moto e sul suo profilo Facebook ci sono moltissimi scatti della sua dueruote. Era anche iscritto a diversi gruppi Facebook di biker.