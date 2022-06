Morto dopo tre giorni di agonia Piero Gizzi: si era ribaltato con l’auto nella notte ad Alatri L’uomo, un operaio edile di quarantasei anni, è deceduto nella giornata di ieri dopo tre giorni di coma. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito.

Non ce l'ha fatta Piero Gizzi, l'uomo rimasto coinvolto in un incidente ad Alatri la notte del primo giugno. Gizzi, che aveva quarantasei anni, è deceduto all'ospedale Spaziali di Frosinone, dove era ricoverato nel reparto rianimazione. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito: estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, aveva riportato ferite gravissime. Piero Gizzi era alla guida della sua Fiat 500 quando, per cause ancora non note, ha perso il controllo della macchina ed è uscito fuori strada. Prima il 46enne è finito contro un'insegna, poi la sua auto si è ribaltata, facendolo finire incastrato tra le lamiere. Una scena tremenda quella che si è presentata davanti ai soccorritori, che l'hanno estratto dall'auto portandolo d'urgenza in ospedale.

Morto Piero Gizzi: il cordoglio di amici e parenti

Piero Gizzi era un operaio edile molto conosciuto ad Alatri, dove risiedeva. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social, con moltissime persone che lo ricordano come una persona buona e gentile, sempre pronta a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno. "Mi ricordo le serate insieme, eri un ragazzo speciale e bravo", scrive un amico su Facebook, ricordando Piero. La notizia della sua morte è arrivata nella giornata di ieri: dopo l'incidente il 46enne non ha mai ripreso conoscenza, ed è rimasto in coma per tre giorni. Alla fine non ce l'ha fatta e il suo cuore ha smesso di battere. A quanto si apprende, il suo è stato un incidente autonomo, non sono coinvolte altre vetture nel sinistro. I funerali saranno organizzati dalla famiglia nei prossimi giorni ad Alatri.