Morto a 24 anni in monopattino, automobilista positivo al test di alcol e droga Il ragazzo alla guida dell’automobile che ha travolto il monopattino su cui viaggiava Matteo Taglienti domenica scorsa è risultato positivo al test di alcol e droga: oggi è indagato per omicidio stradale.

A cura di Beatrice Tominic

A guidare la Dacia Duster che ha travolto e ucciso Matteo Taglienti è stato un ragazzo di 22 anni di Fara Sabina, mentre si trovava sotto l'effetto di alcol e droga: ad accertarlo sono stati i vigili urbani. Per il giovane, che ha perso il controllo del mezzo in cui viaggiava insieme alla sua fidanzata e che oggi è indagato per omicidio stradale, la situazione diventa più grave, come ricorda il Corriere della Sera.

Nel frattempo è anche attesa per la giornata di mercoledì al policlinico Agostino Gemelli l'autopsia sul corpo di Matteo Taglienti, il 24enne morto sul colpo nell'incidente mentre stava rientrando in caserma dei Lancieri di Montebello, poco distante da quella intitolata a Salvo D'Acquisto, dove prestava servizio come militare.

L'incidente in monopattino

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 118 di viale di Tor di Quinto, nel quadrante nord della capitale durante la serata di domenica scorsa, mentre il giovane militare originario della provincia di Frosinone stava rientrando in caserma a bordo di un monopattino elettrico, verso le ore 22.15. Sul luogo dell'impatto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano per i rilievi di rito. L'automobile lo ha travolto mentre si trovava poco prima di un semaforo dove, forse, il giovane si era fermato in attesa che scattasse. Entrambi i mezzi sono stati subito posti sotto sequestro.

Appena 24 ore prima aveva presentato la fidanzata alla mamma

Trasferitosi a Roma tre anni fa per arruolarsi, appena 24 ore prima di morire Matteo era tornato nella casa in cui ha trascorso tutta l'infanzia e l'adolescenza, un piccolo paesino in provincia di Frosinone per presentare la sua fidanzata alla mamma.