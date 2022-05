Monopattino si schianta contro un’automobile: Matteo Taglienti muore a 24 anni Incidente mortale fra un’automobile e un monopattino elettrico: a seguito del forte impatto ha perso la vita un ragazzo di 24 anni.

È successo nella serata di ieri, domenica 8 maggio, verso le ore 22: un monopattino elettrico si è scontrato violentemente contro un'automobile su viale di Tor di Quinto, nel quadrante nord della capitale, nella zona del XV Municipio. A seguito del terribile impatto Matteo Taglienti, il ragazzo a bordo del mezzo leggero, di appena 24 anni, ha perso la vita. L'incidente è avvenuto a pochi passi, neanche due chilometri, dalla caserma dei carabinieri intitolata a Salvo D'Acquisto.

Lo scontro fra il monopattino e l'automobile

L'impatto è avvenuto ieri sera, verso le 22. Non si hanno ancora molte informazioni sull'esatta dinamica in cui è avvenuto il sinistro: gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano sono immediatamente accorsi sul luogo dell'incidente per effettuare i primi rilievi, ma le indagini per ricostruire come si sono svolti i fatti sono ancora in corso. Nel frattempo, come di consueto, entrambi i mezzi, sia l'automobile che il monopattino elettrico, sono stati posti sotto sequestro.

I soccorsi

Oltre ai vigili urbani, sul luogo, non appena allertati, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane: le ferite riportate dal ragazzo dopo l'impatto, infatti, sono state così tanto gravi che ne hanno provocato il decesso. A seguito dell'incidente anche il conducente dell'automobile è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, distante una decina di chilometri dal luogo del sinistro. Per l'automobilista, ancora in stato di choc, sono stati disposti gli esami tossicologici di routine.