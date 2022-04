Morte di Ludovica Bargellini, lo zio: “L’incidente è avvenuto a 5 minuti da casa” Quando Ludovica Bargellini si è schiantata contro un muro era a 5 minuti da casa. Il feretro prima della sepoltura sarà esposto sia a Roma che a Pistoia, per l’ultimo saluto.

A cura di Alessia Rabbai

"L'incidente nel quale è morta mia nipote è avvenuto a 5 minuti da casa, probabilmente ha avuto un colpo di sonno". Sono le parle dello zio della trentacinquenne Ludovica Bargellini, costumista e attrice originaria di pistoia ma da tempo a Roma, morta in un incidente stradale, che si è verificato nella notte di Pasquetta all'incrocio tra via di Grotta Perfetta e via Cristoforo Colombo in zona Montagnola. Lo zio ha spiegato al Tirreno che "i genitori sono distrutti". Sulla salma è previsto un esame esterno, è stato infatti escluso il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro, poi riceverà il nulla osta e il feretro sarà riconsegnato ai famigliari, per la celebrazione dei funerali. L'attrice farà tappa per l'ultima volta sia nella Capitale che a Pistoia, entrambe città da lei molto amate, per dare la possibilità a chi la conosceva di salutarla per l'ultima volta.

L'incidente in cui è morta Ludovica Bargellini

La notte del 18 aprile scorso in cui è morta, Ludovica Bargellini era alla guida della sua Lancia Ypsilon e stava tornando da una festa al Divino Amore, una serata spensierata trascorsa in compagnia di amici, che si è conclusa con una tragedia. Ludovica ha perso il controllo al volante, l'auto ha sbandato e si è schiantata contro un muro. Purtroppo inutili i tentativi di salvarle la vita. Soccorsa e trasportata con l'ambulanza in ospedale con codice rosso, è deceduta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. Fatali si sono rivelati i traumi e le ferite riportate. Ludovica lavorava come costumista teatrale e nel settore delle produzioni cinematografiche e televisive. Ha studiato al Polimoda di Firenze e si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, inoltre frequentava corsi di recitazione al teatro Azione. Ha lavorato per varie campagne pubblicitarie di Campari, Now Tv, Dolce & Gabbana, come attrice anche in serie tv e come costumista per Paolo Sorrentino.