video suggerito

Molestata a scuola da uno studente il 25 novembre: la denuncia di una ragazzina di 14 anni È stata molestata da un compagno di scuola, mentre erano in corso le iniziative organizzate dall’istituto per la giornata del 25 novembre: sul caso indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Molestata mentre la scuola celebrava la giornata contro la violenza di genere, il 25 novembre scorso. È quanto accaduto ad una studentessa di 14 anni in un istituto superiore a Velletri, alle porte della capitale. A denunciare i fatti è stata la stessa quattordicenne: ad abusare di lei sarebbe stato un compagno di scuola durante le lezioni. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Velletri.

Molestata a scuola il 25 novembre: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono paradossalmente proprio alla giornata del 25 novembre scorso e si sono svolti in un istituto superiore, mentre erano in corso le iniziative di sensibilizzazione in orario di lezione. La ragazzina, una quattordicenne al primo anno di superiori, si sarebbe trovata da sola con due compagni di scuola più grandi.

Una volta raggiunto un luogo appartato, uno di loro l'avrebbe molestata e palpeggiata. Nel frattempo sembra che l'altro ragazzo sia rimasto con loro, ma senza molestare la ragazza direttamente. Poco dopo la ragazzina sarebbe scappata via, senza dare l'allarme, ma sporgendo subito denuncia, una volta uscita da scuola, dai carabinieri. Le indagini sono scattate subito e continuano a procedere.

Sospeso il ragazzo che ha molestato la compagna di scuola

Mentre le indagini procedono, nei confronti del ragazzo accusato di aver molestato la compagna di scuola sono arrivati i primi provvedimenti. Sarebbe stato sospeso per qualche giorno lo studente accusato di violenze nei confronti della quattordicenne. Nessun provvedimento, invece, nei confronti dell'altro ragazzo che si trovava con i due mentre avveniva la molestia.