Mistero a Roma, uomo trovato morto in strada: chiusa la piazza della Montagnola

A cura di Enrico Tata

Un uomo è stato trovato morto a terra in strada in piazzale dei Caduti della Montagnola a Roma. Stando a quanto si apprende, poco dopo le 6 di oggi, venerdì 18 ottobre, pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute sul posto e hanno subito allertato il 118. I soccorritori arrivati sul posto, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Gli uomini del gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno transennato l'area e disposto la chiusura di piazzale dei Caduti della Montagnola, nel tratto compreso tra via Fonte Buono e via Vedana. Alcune pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto, informa la polizia locale in una nota, sono tuttora impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono presenti unità della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso e personale della polizia scientifica per le analisi sul cadavere trovato a terra. Per il momento le cause del decesso sono sconosciute e le indagini sono in corso. Alcuni testimoni sostengono che l'uomo sia caduto da un balcone, ma per ora non c'è alcuna certezza sulla dinamica.