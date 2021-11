Mirtha Catalina è stata ritrovata: era su una panchina di Prati in stato confusionale Era su una panchina di Prati Mirtha Catalina, la 75enne scomparsa dai Parioli e ritrovata grazie alle tempestive ricerche di carabinieri e Prefettura.

A cura di Alessia Rabbai

Mirtha Catalina è stata ritrovata. A identificarla alle 11.30 di stamattina è stato il Comandante della Compagnia Roma Parioli, che si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito, dov'è stata trasportata, per sincerarsi personalmente che fosse lei e che stesse bene. Per cercarla i militari hanno portato avanti un tempestivo lavoro in sinergia con la Prefettura di Roma, perlustrando le zone in cui si sarebbe potuta trovare, tra Villa Borghese e Lungotevere Flaminio ma non solo, e diffondendo la sua immagine e il suo identikit in città con un'azione di volantinaggio. Ricerche effettuate ad ampio raggio che hanno portato in breve tempo i risultati sperati. La segnalazione è arrivata da un cittadino, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, dicendo che c'era una donna su una panchina di Prati che pareva fosse proprio Mirtha. Così si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi, sul posto è intervenuta un'ambulanza, con a bordo i sanitari, che, trovandola in evidente stato confusionale, si sono occupati di lei.

Mirtha Catalina era scomparsa dai Parioli

La settantacinquenne, dai lunghi capelli biondi e di corporatura piccola, era scomparsa da Roma, si era allontanata a piedi nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre intorno alle ore 14.52 dal quartiere Parioli, indossando una giacca e pantaloni neri e maglia grigia, e non è più rientrata a casa. Il timore dei suoi cari, preoccupati per la sua prolungata assenza, è che le fosse accaduto qualcosa di brutto, ma fortunatamente i concitati momenti trascorsi nell'attesa di ritrovarla si sono conclusi con il lieto fine. Mirtha da quanto si apprende oggi sta bene, le sue condizioni di salute generali sono buone e i suoi famigliari hanno potuto riabbracciarla.