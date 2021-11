Mirtha Catalina scomparsa a 75 anni da Roma: ricerche tra Villa Borghese e Lungotevere Flaminio Si cerca tra Villa Borghese e Lungotevere Flaminio Mirtha Catalina, scomparsa a 75 anni da Roma. Non si hanno più sue notizie da ieri.

A cura di Alessia Rabbai

Mirtha Catalina è scomparsa a settantacinque anni da Roma. I famigliari non hanno più sue notizie da ieri. È uscita di casa nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre intorno alle ore 14.52, e non l'hanno più vista rientrare. Preoccupati per la sua assenza, si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa. Secondo le informazioni apprese si è mossa a piedi, allontanandosi dalla zona Pinciano-Salaria. A diffondere la sua immagine con la scheda che riporta la sua descrizione e com'era vestita l'associazione Penelope Lazio, che si occupa di fornire un sostegno alle famiglie e agli amici delle persone scomparse.

L'identikit di Mirtha Catalina

Mirtha Catalina è alta 1 metro e 68 centimetri e pesa 50 chili, è di corporatura piccola. Ha capelli lunghi e biondi e occhi marroni. Indossa una giacca e pantaloni neri e una maglietta grigia. Le zone da attenzionare particolarmente e sulle quali si concentrano le ricerche delle forze dell'ordine sono Villa Borghese, Flaminio, Viale Tiziano, Piazzale Flaminio, Lungotevere Flaminio. Ma non si esclude che possa trovarsi anche altrove, per questo bisogna fare attenzione. Nelle scorse ore è arrivata la segnalazione di un negoziante, che ha detto di averla vista vagare sotto la pioggia a Piazzale Flaminio, dove sono intervenuti i carabinieri di Firenze con i cani molecolari. Ma al momento non è stata ancora ritrovata. Chiuque l'avesse vista o avesse notato una donna che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero per informazioni e avvistamenti Pronto Penelope 3396514799.