Minorenne ruba l'auto della madre e si schianta contro un'ambulanza: mezzi distrutti, ci sono feriti Un ragazzo di diciassette anni ha provocato un incidente questa mattina a Cervaro, in provincia di Cassino. Ha preso di nascosto l'auto della madre e si è schiantato contro un'ambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di diciassette anni ha preso di nascosto la macchina della madre e si è messo alla guida, causando un grave incidente stradale con un'ambulanza. L'ennesimo incidente stradale, dopo quello avvenuto sulla Sora – Avezzano (con la morte di due uomini) e sulla via Salaria, è avvenuto a Cervaro, un piccolo paese in provincia di Cassino. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'impatto con i mezzi che sono andati completamente distrutti, nessuna persona ha riportato ferite gravi.

L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 8 in località Sordella. La dinamica è ancora poco chiara, ma dalle prime informazioni il ragazzo – che non ha la patente essendo minorenne e che ha preso la macchina della madre di nascosto – ha impattato con l'auto sulla fiancata dell'ambulanza, distruggendo la parte anteriore della sua vettura e la fiancata del mezzo di soccorso. Tutti gli airbag sono esplosi, e forse è stato proprio questo a evitare al minore conseguenze ben più gravi. A bordo dell'ambulanza, che stava procedendo a sirene spiegate la via Casilina, vi erano non solo gli operatori del 118, ma anche un paziente che doveva essere portato in ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, che indaga sull'incidente. Il giovane di diciassette anni è stato portato in ospedale in codice giallo, non rischia la vita. Fortunatamente anche il paziente trasportato a bordo dell'ambulanza non ha riportato lesioni serie, in quello che poteva essere un sinistro tragico. In questo caso, sia il giovane sia i genitori rischiano guai molto seri per quanto accaduto.