Scontro tra auto sulla Sora-Avezzano, morti il carabiniere Antonio Alonzi e il 40enne Patrizio Margani L'incidente si è verificato ieri sera sull'autostrada Sora – Avezzano, all'altezza di Roccavivi, al confine con il Lazio. Gravissima la moglie di Antonio Alonzi, trasportata in elicottero a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente ieri sera lungo la superstrada Sora – Avezzano: due uomini sono morti dopo essersi scontrati con le loro auto, mentre la moglie di una delle vittime si trova ricoverata in condizioni disperate in un ospedale di Roma. Le vittime sono il 40enne Patrizio Margani, operaio di una cartiera di Balsorano e padre di tre figli, e il 65enne Antonio Alonzi, carabiniere in congedo di Sora. Margani è morto sul colpo, mentre Alonzi è deceduto poco dopo in ambulanza. Gravissima la moglie di Alonzi, portata prima in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità e poi con l'elicottero in un ospedale di Roma. Il carabiniere avrebbe festeggiato il compleanno proprio il giorno di Natale.

L'incidente è avvenuto ieri sera all'altezza dell'uscita per Roccavivi, al confine tra Lazio e Abruzzo. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Avezzano, che indagano sul caso. Al momento la dinamica è ancora in fase di accertamento, saranno i militari a capire come abbiano fatto le due auto a scontrarsi e per quale motivo.

Per i due uomini morti nel sinistro non c'è stato nulla da fare. Margani è morto sul colpo, quando gli operatori sanitari hanno tentato di fare qualcosa hanno visto che ormai era privo di vita. Per Alonzi la speranza, seppur flebile, c'è stata: ma l'uomo è morto poco dopo, senza nemmeno arrivare in ospedale. Fiato sospeso per la moglie, presa in carico dai medici che stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Finora non ha mai ripreso conoscenza. Lutto a Sora e Balsorano, le comunità di origine dei due uomini, che si trovano a fare i conti con l'ennesima tragedia della strada proprio in occasione del Natale.