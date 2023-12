Incidente tra 4 auto sulla Salaria, strada chiusa in entrambe le direzioni: ci sono feriti gravi Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. La Salaria è stata chiusa all’altezza di Borgo Santa Maria, generando code e traffico nella zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un incidente tra quattro macchine si è verificato questa mattina al km 38,400 della via Salaria, a Borgo Santa Maria, nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. La strada è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza e per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza, in modo da portare i feriti in ospedale nel più breve tempo possibile. Non sono ancora note le loro condizioni ma, vista la scelta del mezzo, è probabile che siano gravi.

La chiusura della via Salaria, una delle principali arterie del Lazio, ha generato traffico nella zona e lunghe code. Sul posto le squadre Anas, il 118 e la Polizia Stradale per i rilievi dell'incidente e per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.