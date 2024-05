video suggerito

Blitz di Ultima Generazione in via Condotti: vernice arancione contro le vetrine dei negozi Vetrine di Armani nel mirino a Roma, dove gli attivisti e le attiviste di Ultima Generazione hanno lanciato vernice arancione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Questa via, questo negozio, è simbolo di una società ingiusta. Questo lusso è basato sullo sfruttamento delle persone e del pianeta!". Queste le parole di uno degli attivisti che nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 maggio 2024, hanno lanciato vernice arancione contro le vetrine del negozio di Giorgio Armani in via Condotti, la via simbolo dello shopping di lusso romano, nel pieno centro della capitale.

L'intervento dei vigili

Non appena avvenuto il blitz è scattato l'allarme: i caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto, poco dopo le 11. Gli agenti del I gruppo Centro della Polizia Locale hanno subito bloccato gli attivisti e le attiviste. Hanno interrotto il blitz di Ultima Generazione e hanno messo in sicurezza l'intera area coinvolto dal lancio di vernice, diretto alle vetrine dei grandi negozi del lusso.

Attivisti portati in ufficio: sono 13 persone

Dopo il blitz sono 13 le persone trasportate negli uffici della polizia Locale di Roma Capitale, in via della Greca. Attivisti e attiviste si trovano ancora lì, in attesa che vengano svolti tutti gli accertamenti di rito.

Leggi anche Ultima Generazione a via del Corso: attivisti incollati ai negozi e vernice arancione sulle vetrine

Articolo in aggiornamento