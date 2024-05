video suggerito

Incidente in via Ostiense tra scooter e auto: due feriti, grave lo scooterista Incidente stradale lungo via Ostiense ad Ostia Antica, dove uno scooter e un’auto si sono scontrati. Due i feriti, ad avere la peggio lo scooterista 48enne, che è stato soccorso con l’eliambulanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due feriti, dei quali uno soccorso con l'eliambulanza, è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo via Ostiense. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, nel quadrante Sud della Capitale. Ad avere la peggio è stato lo scooterista quarantottenne, che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, ed è stato trasferito in volo al San Camillo. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute.

Due feriti, uno è grave

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 7.30, lo scooter e l'auto stavano transitando lungo via Ostiense quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtati all'altezza del civico 2355, in zona Ostia Antica. L'impatto è stato violento, lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull'asfalto. A dare l'allarme sono stati i passanti, che si sono fermati a prestare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario. Date le condizioni di salute di uno dei due uomini coinvolti nell'incidente, che sono parse fin da subito gravi, è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il personale sanitario ha preso in carico e trasferito in volo il quarantottenne in ospedale. Giunto al San Camillo, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. A rimanere ferito è stato anche un cinquantaquattrenne, l'automobilista alla guida della Smart, soccorso e trasportato con l'ambulanza al vicino ospedale G.B. Grassi.

Leggi anche Incidente stradale ai Parioli tra scooter e auto: grave un 17enne soccorso in codice rosso

Via Ostiense chiusa e riaperta per l'incidente

Presenti sul luogo del sinistro gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Via Ostiense è stata temporaneamente chiusa al traffico, per agenvolare le operazioni di soccorso e per permettere alle pattuglie di lavorare in sicurezza. La circolazione è rimpresa a partire dalle 9.30 e la situazione è tornata progressivamente alla normalità.