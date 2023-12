Minacciano il passeggero di un bus con una spranga e lo rapinano: due arresti Rapina in concorso è il reato del quale dovranno rispondere un 24enne e un 15enne arrestati perché sospettati di aver minacciato con una spranga il passeggero di un autobus, derubandolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Hanno aggredito un ragazzo con una mazza di ferro su un autobus, picchiato e derubato. Presunti autori della violenza sono un ventiquattrenne e un quindicenne, già noti alle forze dell'ordine, che i carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno arrestato e che dovranno rispondere del reato di rapina in concorso. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma. Il ventiqauttrenne è stato portato temporaneamente in carcere in attesa del processo, mentre il Tribunale dei Minorenni ha messo il quindicenne in una comunità.

I fatti contestati ai due indagati risalgono allo scorso 10 settembre. Vittima dell'aggressione un diciottenne di origini colombiane. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dal racconto della vittima i due hanno preso di mira il diciottenne, al momento dell'accaduto era sera e si trovava a bordo di un autobus della linea Atac all'altezza della fermata Ponte Mammolo. Due sconosciuti si sono avvicinati a lui e lo hanno aggredito, minacciandolo con una mazza di ferro e trascinandolo a forza fuori dal mezzo. Lo hanno poi costretto a seguirli in un luogo isolato, dove l'hanno preso a calci e a pugni, strappandogli la catenina d'argento dal collo e derubato. Poi sono scappati e hanno fatto perdere le proprie tracce. Almeno inizialmente.

Il diciottenne si è rivolto alle forze dell'ordine denunciando la rapina, i carabinieri lo hanno ascoltato raccogliendo dettagli utili per risalire ai due aggressori. E li hanno trovati, al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma. Di aiuto si sono rivelate anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti sull'autobus e lungo l’area.