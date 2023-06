Minaccia i genitori con una pistola e massacra di botte il padre: arrestato 18enne Il ragazzo è accusato di maltrattamenti in famiglia, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai genitori. Arrestato anche un 32enne.

Due ragazzi, uno di diciotto e l'altro di trentadue anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di due episodi separati, avvenuti entrambi a Roma nelle ultime 24 ore. Ad arrestarli, i carabinieri del Comando provinciale di Roma: tutti e due sono accusati di maltrattamenti in famiglia e sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Casalotti, in via Boccea. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa della famiglia, che hanno sentito le urla provenire dall'appartamento. Il 18enne, che non era la prima volta che dava in escandescenze, ha minacciato i genitori con una scacciacani, e poi ha picchiato il padre. I motivi, come al solito, erano futili, una discussione senza senso che sarebbe potuta finire in tragedia.

I carabinieri hanno sequestrato la pistola, una scacciacani modello Glock Gap calibro 8 e hanno portato il ragazzo a Regina Coeli. Il giudice ha disposto per lui il divieto di avvicinamento alla famiglia e il braccialetto elettronico.

Il secondo episodio è avvenuto in serata in un appartamento in via Casilina, nella zona di Torpignattara. In questo caso è stata la madre del ragazzo, una donna invalida, a chiamare i carabinieri per chiedere aiuto. Il figlio non smetteva di minacciarla, voleva dei soldi per comprare la droga. Quando i militari sono arrivati, il 32enne continuava a insultare la mamma, e ha provato ad aggredire i carabinieri prendendoli a calci e pugni. Anche in questo caso, è stato disposto il trasferimento a Regina Coeli con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.