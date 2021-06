in foto: Foto di repertorio

Una donna di quarant'anni è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Torpignattara per atti persecutori contro la madre, una donna di 75 anni che da tempo, troppo, viveva nel terrore. Gli agenti le avevano già notificato un provvedimento che le imponeva di non avvicinarsi alla donna, ma lo violava sistematicamente, continuando a minacciare di morte la madre e ad aggredirla.

Le persecuzioni andavano avanti da diverso tempo. La 75enne era arrivata al punto di non uscire più di casa per paura della figlia, addirittura teneva le finestre dell'abitazione chiuse perché più volte le aveva lanciato contro delle bottiglie. Quello che la 40enne voleva erano i soldi: e per averli faceva di tutto. La minacciava di morte, alcune volte pure brandendole contro un grosso coltello, facendola vivere in uno stato di ansia che non riusciva a gestire. Solo dieci giorni fa la polizia le aveva notificato il divieto di avvicinamento alla madre. In quell'occasione aveva iniziato ad inveire contro la 75enne e nemmeno quando altri parenti si erano avvicinati per allontanarla aveva desistito.

La 40enne è conosciuta in tutta la zona per il temperamento violento. Non è chiaro a quale scopo chiedesse sempre i soldi alla madre, se perché nullatenente o per acquistare alcol e droga. Da diverso tempo la donna faceva vivere la madre nel terrore, e nonostante la 75enne avesse provato più volte ad aiutare la figlia non sapeva più come fare di fronte alle sue minacce di morte e ai tentativi di aggressioni. Anche perché, data l'età avanzata, non era assolutamente più in grado di difendersi dalla sua furia.