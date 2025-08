Minacce di morte e maltrattamenti alla moglie per più di 10 anni e anche davanti ai figli

Maltrattava moglie e figli da oltre dieci anni e più volte li ha minacciati di morte. Un uomo di 55 anni, originario di Sermoneta, è stato allontanato da casa su disposizione del gip di Latina, con divieto di avvicinamento alla vittima. La misura è stata eseguita su richiesta della procura al termine delle indagini scattate in seguito alla denuncia presentata dalla donna,

L'uomo è adesso indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto si apprende, le indagini eseguite dagli investigatori della questura di Latina hanno messo in evidenza una condotta definita "reiterata e continuativa" da parte del 55enne. I maltrattamenti, le umiliazioni, le minacce gravi, le aggressioni fisiche anche in presenza dei figli (che spesso tentavano di difendere la madre, subendo a loro volta comportamenti violenti) sono cominciate addirittura nel 2013 e sono continuate fino all'anno in corso. Per più di dieci anni la donna ha dovuto subire continui maltrattamenti fisici e psicologici all'interno del contesto familiare.

Nello specifico sono emersi dalle indagini diversi episodi di minacce di morte, offese gravi e aggressioni fisiche che, spiegano gli investigatori, "hanno determinato nella donna uno stato di profondo timore per la propria incolumità, costringendola più volte a lasciare il domicilio coniugale".

Nel corso degli anni più volte i familiari hanno sperato in un cambiamento da parte dell'indagato, ma i miglioramenti sono risultati temporanei e subito seguiti da nuove violenze e minacce. La misura cautelare è stata disposta dal gip ed eseguita nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile. Prevede anche l'applicazione del dispositivo di controllo a distanza, a tutela della sicurezza della vittima.