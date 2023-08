Mille nuovi loculi ossari al Cimitero Laurentino da ottobre 2023: ecco come fare la richiesta Al cimitero Laurentino da ottobre 2023 saranno disponibili mille nuovi loculi ossari per i defunti. Gli spazi verranno assegnati tramite graduatoria a chi ne farà richiesta.

A cura di Alessia Rabbai

I nuovi loculi ossari nel cimitero Laurentino

Mille nuovi loculi ossari sono pronti ad ospitare i resti dei nostri cari defunti nel cimitero Laurentino a Roma. Gli spazi verranno messi a disposizione su richiesta a partire da ottobre 2023. Ad annunciarlo l'assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. Le domande verranno prese in considerazione tramite una graduatoria, il cantiere per la realizzazione ha avuto un costo per Roma Capitale di 140mila euro, ora si attende il collaudo. Inoltre nuove aree, finora sottoposte a vincolo, verranno utilizzate per realizzare di nuovi campi di inumazione, nuove aree per tombe di famiglia e circa 6mila nuovi loculi per la tumulazione delle salme.

"Con il completamento di questi lavori si aggiunge un ulteriore tassello al lavoro intrapreso dall’amministrazione comunale per migliorare il sistema degli undici cimiteri della Capitale – si legge nella nota di Alfonsi – In particolare al Laurentino è stato attivato il servizio di manutenzione dell’impianto delle luci votive e sono in programma interventi per l’eliminazione delle infiltrazione sulle coperture del ‘blocco A'. Inoltre, è previsto l’ampliamento delle aree per tombe di famiglia per dare finalmente risposta alle richieste della cittadinanza del quadrante sud della città".

Il Laurentino, come gli altri cimiteri romani è finito sulle cronache dei giornali per l'incuria, più volte infatti i cittadini hanno segnalato situazioni di degrado e scarsa manutezione. In merito questo aspetto Alfonsi da spiegato che "di recente è stato avviato un nuovo servizio che prevede l'accorpamento delle attività di cura del verde, ottimizzare gli interventi di decoro e pulizia dei cimiteri, per renderli luoghi di culto accoglienti e curati".

Come fare richiesta per i nuovi loculi al cimitero Laurentino

I mille nuovi loculi ossari, 1008 per la precisione, saranno a disposizione da ottobre 2023. Come si apprende dalla nota diramata dal Campidoglio ad avere la precedenza saranno le 171 richieste di tumulazione già arrivate, le quali da quanto si dice verranno inserite in graduatoria e soddisfatte entro l’autunno 2023. Restano molti altri spazi, destinati a chi ne farà richiesta. Verrà dunque stilata una graduatoria in base alla quale saranno programmate le assegnazioni.

"Stiamo lavorando per migliorare i servizi e dare risposte ai cittadini – commenta il presidente Ama Daniele Pace – Nel periodo della precedente amministrazione capitolina, l’impossibilità di dare sepoltura ai propri cari nel Cimitero Laurentino ha rappresentato una vera e propria ferita per i romani. I nuovi fondi stanziati da Roma Capitale ci consentiranno di ampliare le aree utilizzabili, accogliendo i defunti e le domande delle famiglie del quadrante sud della città di Roma".