Militare austriaco di 49 anni trovato morto a Roma in una casa vacanze

A cura di Enrico Tata

Il cadavere di un colonnello dell'esercito austriaco è stato trovato morto in una casa vacanze in via Angelo Di Pietro, una traversa di via Gregorio VII, quartiere Aurelio a Roma. Stando a quanto si apprende, l'uomo si trovava a Roma per partecipare a un corso. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia è intervenuta sul posto, nel pomeriggio di domenica, dopo che un collega ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine poiché non aveva notizie del colonnello, 49 anni, da alcune ore.

Dai primi esami medici sembra che sul cadavere non ci siano ferite o segni di violenza, dettaglio che fa supporre che la morte sia avvenuta per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione del Pm, che nelle prossime ore disporrà probabilmente l'autopsia per cercare di determinare con esattezza le cause del decesso.