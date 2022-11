Metro C, tratta interrotta tra Grotte Celoni e Pantano per problema tecnico a un treno La linea C della metropolitana di Roma è temporaneamente interrotta tra Grotte Celoni e Pantano per un problema tecnico a un treno. Attivate navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La linea C della metropolitana di Roma è ferma nella tratta tra Grotte Celoni e Pantano, lungo entrambe le direzioni. A renderlo noto Atac in una comunicazione. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha infatti informato gli utenti che la causa dell'interruzione del servizio è "un problema tecnico avvenuto a un treno durante la manovra automatica d'inversione fuori linea". I tecnici Atac hanno lavorato per ridurre al minimo i tempi della limitazione della linea. Il percorso della tratta interrotta è temporaneamente sostituito da navette tra Grotte Celoni e Pantano. Per chi deve spostarsi lungo questa tratta può utilizzare i bus sostitutivi o le linee 107 fino a Finocchio o 555 fino alla Borghesiana.