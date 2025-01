Metro B Roma 2025: come cambiano i tempi di attesa e la buona notizia per i pendolari

video suggerito

Nel contratto di servizio 2025-2027 di Atac c'è una buona notizia, seppure parziale, per i romani: già nel corso del 2025 i tempi di attesa sulla Metro B torneranno a 4 minuti, almeno sul troncone principale. Sulle diramazioni, cioè sulla B1 e sul troncone restante della B si resterà intorno agli 8 minuti, stando a quanto si legge sul documento di programmazione del servizio 2025 fornito da Atac.

Le novità sulle metropolitane di Roma per il 2025

Presentando la delibera che contiene il nuovo contratto di servizio, l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha spiegato che per quanto riguarda la Metro B l'aumento del chilometraggio complessivo farà segnare un più 28 per cento: si passerà infatti dagli attuali 15 milioni di chilometri a 19 milioni di chilometri. Questo grazie al completamento delle revisioni dei treni e all'arrivo dei nuovi convogli a partire da marzo, con entrata in servizio a partire dal mese di giugno. Alla fine dell'anno saranno 6 i nuovi treni in più sulla Metro B. A dicembre ne arriveranno altri due, ma entreranno in servizio a gennaio 2026.

Per quanto riguarda la Metro A, il chilometraggio resterà sostanzialmente lo stesso del 2024, mentre la linea C farà registrare un aumento del 10 per cento (da 9,3 milioni a 10,4 milioni e a 18 milioni nel 2027), grazie soprattutto all'apertura delle due nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia a settembre 2025. Nel complesso l'aumento del chilometraggio annuale delle tre linee metro sarà del 10 per cento.

I tempi d'attesa per la Metro B nel 2025

Come si vede nel prospetto fornito da Atac, l'obiettivo per il 2025 è di portare la Metro B, sul troncone principale, cioè tra Laurentina e Bologna, a una frequenza di 3,23 minuti nei giorni feriali del periodo scolastico nella fascia compresa tra le 9.30 e le 12.30. Ma in generale l'obiettivo è di tenere le frequenze sotto i 4 minuti dall'inizio del servizio e fino alle ore 22.

Al contrario, sui due tronconi della Metro B, cioè la B1 (Annibaliano, Libia e Conca d'oro e Jonio) e la B (da Bologna a Rebibbia) i tempi di attesa resteranno alti. Nello specifico, sulla Metro B nell'ora di punta dei giorni feriali la frequenza sarà compresa tra 6.30 e 6.54 minuti. Va peggio, purtroppo, ai pendolari e ai lavoratori che ogni giorno si servono della Metro B1: nell'ora di punta dei giorni feriali le attese resteranno intorno ai 9 minuti e 55 secondi. Un'eternità.