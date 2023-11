Metro B Roma: orari, mappa delle fermate e stazioni della diramazione B1 La linea B della Metropolitana di Roma ha 26 fermate e collega la zona Sud della Capitale con la zona Nord Ovest. Il venerdì e il sabato l’ultima partenza dai capolinea è all’1.30, mentre negli altri giorni l’ultima corsa è alle 21.30. Il costo del biglietto è di 1,5 euro.

La Metro B di Roma, la linea blu, è stata la prima ad aprire nella Capitale. Collega la città da Sud a Nord-Est dalla stazione Laurentina a Rebibbia e con una diramazione verso Nord, la linea B1, verso il capolinea della stazione Jonio. Le fermate sono in totale 26 (comprese quelle della linea B1) e una, Termini, è di interscambio con la linea A. L'orario nei giorni feriali, dalla domenica al giovedì, è con prima partenza alle 5:30 e ultima partenza alle 23:30. Il venerdì e il sabato l'ultima partenza dai capolinea è all'1.30. Il costo del biglietto è di 1,5 euro.

La linea B di Roma, la prima metropolitana della Capitale, è stata inaugurata nel 1955 dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Sono state progettate due fermate a Est dopo Rebibbia: San Basilio e Casal Monastero.

Mappa e orari della Metro B di Roma

La Metro B di Roma è aperta dalla domenica al giovedì dalle 5.30 con ultima partenza alle 23.30. Il venerdì e il sabato ultima partenza dai capolinea all'1.30. Per quanto riguarda la linea B 1, ultima partenza da Jonio alle 23.24. Il venerdì ed il sabato ultima partenza dai capolinea all'1.30.

Le fermate e le stazioni della Metro B di Roma

Laurentina

Eur Fermi

Eur Palasport

Eur Magliana

Marconi

Basilica S. Paolo

Garbatella

Piramide

Circo Massimo

Colosseo

Cavour

Termini

Castro Pretorio

Policlinico

Bologna

Tiburtina FS

Quintiliani

Monti Tiburtini

Pietralata

S. Maria del Soccorso

Ponte Mammolo

Rebibbia

Le fermate della diramazione B1

S. Agnese Annibaliano

Libia

Conca d'Oro

Jonio

Costo dei biglietti e dove acquistarli

Il costo del biglietto ordinario, BIT, è di 1,5 euro e ha validità di 100 minuti. In metropolitana vale per una sola corsa, anche su più linee, ma senza uscire dai tornelli per effettuare il cambio di linea A-B.B1, oppure oltrepassando i tornelli per effettuare il cambio di linea A-C.

È possibile acquistare i biglietti nelle biglietterie Atac, nelle biglietterie automatiche presenti in tutte le stazioni della Metro, oppure nelle rivendite autorizzate (tabaccai ed edicole).

È possibile inoltre acquistare i biglietti per la metro con il servizio online B+ per smartphone, con il servizio tap&go, utilizzando la carta di pagamento contactless abilitata agli acquisti online direttamente ai tornelli di ingresso della metro. Per utilizzare il servizio sms&go, se sei un cliente TIM, Vodafone e WINDTRE, si può mandare un sms con la scritta BIT al numero di Atac 48018.