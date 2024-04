video suggerito

Metro A a singhiozzo: chiusa ai viaggiatori la fermata di Repubblica per interventi tecnici Metropolitana a singhiozzo a Roma, dove questa mattina è stata chiusa più volte la stazione di Repubblica per “interventi tecnici in corso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Metro piena alla fermata di Repubblica, foto di repertorio.

Chiusura anticipata la sera alle 21 (da ieri, lunedì 8 aprile) e metropolitana a singhiozzo nel corso della mattinata: questa è la presentazione della linea A della metro della capitale in questi giorni.

"Mancava poco alla fermata di Repubblica, era già comparsa la scritta sul muro. Quando dall'altoparlante una squillante voce femminile ha annunciato che sarebbe saltata. Si avvisa che per interventi tecnici la stazione di Repubblica è chiusa – questo il racconto di un lettore a Fanpage.it – E il treno ha tirato dritto. Alcuni viaggiatori erano infastiditi, altri, ormai, rassegnati. Qualcuno si è messo a fare telefonate o a scrivere al telefonino, annunciando il proprio ritardo".

La stazione Repubblica di questa mattina era già stata chiusa un'ora prima, verso le 8, a causa di disagi tecnici. Dopo qualche minuto di riapertura, è tornata ad essere chiusa. Di nuovo. Mettendo in difficoltà turisti, viaggiatori, lavoratori e cittadini che utilizzano i mezzi pubblici nella capitale.

La metropolitana Repubblica: lavori in corso da anni

Da anni la stazione della linea A della metropolitana di Repubblica è oggetto di numerosi interventi alle scale mobili. "Una volta è aperta un'uscita e chiusa l'altra. La volta successiva, magari, il contrario. E la stessa cosa capita con gli ingressi. Ma sembra che i lavori non finiscano mai", continua il lettore, che ogni giorno si serve della metropolitana, in particolare della fermata di Repubblica, per andare al lavoro. Molti, se non tutti, ricordano il crollo di una delle scale nel 2018. "Da quel momento sembra non esserci più stata pace per la fermata che rappresenta uno snodo fondamentale, vicino alla stazione di Roma Termini, a via Nazionale e ben collegata con il Quirinale", conclude poi. E nel frattempo per la giornata di domani, giovedì 11 aprile, è atteso un nuovo sciopero.