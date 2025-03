video suggerito

Vigilante aggredito alla fermata Jonio della Metro B: “Tre ragazzini mi hanno preso a pugni e calci” Guardia giurata aggredita alla fermata Jonio della Metro B di Roma: “Stavano disattivando tutte le scale mobili, sono intervenuto per chiedergli di uscire. Mi hanno dato un pugno sul viso e quando ero in terra mi hanno riempito di calci in testa”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una terribile aggressione alla fermata Jonio della Metro B di Roma. La vittima è un vigilante di 60 anni e i responsabili tre ragazzini, probabilmente italiani. Nella notte tra sabato e domenica la guardia giurata è intervenuta per calmare il gruppetto, che stava seminando il panico nei cunicoli della stazione. Gli ha chiesto di smetterla e ha ricevuto in cambio pugni sul volto e calci alla testa.

La sua testimonianza è stata pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica: "Stavano disattivando tutte le scale mobili, sono intervenuto per chiedergli di uscire. Mi hanno dato un pugno sul viso e quando ero in terra mi hanno riempito di calci in testa", ha raccontato. Stando a quanto si apprende, l'uomo è stato soccorso intorno alle 2 di notte, subito dopo l'aggressione subita, ed è stato ricoverato al policlinico Umberto I. È tuttora in attesa di capire se dovrà essere operato per una frattura riportata al braccio sinistro. Ha riportato anche diversi traumi sul volto, con gli ematomi che sono ancora ben visibili.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'identità dei ragazzini. "Erano giovanissimi, sembravano italiani, forse minorenni, ma non sono sicuro, perché avevano tutti la testa coperta dal cappuccio della felpa, non ho avuto modo di parlarci", ha raccontato la guardia giurata. Per il momento i tre ragazzini non sono stati ancora identificati. I militari stanno cercando indizi utili nei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della stazione.