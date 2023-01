Metro A di Roma, tratta interrotta poi riattivata tra Arco di Travertino e Anagnina La linea A della metropolitana di Roma è interrotta tra Arco di Travertino e Anagnina.

A cura di Alessia Rabbai

La metropolitana linea A di Roma è stata ripristinata intorno alle 9.30, prima interrotta nella tratta compresa tra Arco di Travertino e Anagnina, successivamente tra Colli Albani e Anagnina. Il disservizio si è registrato nella mattinata di giovedì 19 gennaio. Ad annunciarlo sui social network Atac intorno alle ore 9. Le cause sono da attribuire ad un guasto tecnico, per il quale sono in corso gli interventi tecnici. "Risolveremo in breve tempo" hanno annunciato. La circolazione è invece rimasta regolare lungo la linea A tra le fermate Colli Albani e Battistini, dove i treni hanno prestato servizio. L'interruzione è durata circa mezz'ora, non sono state attivate navette sostitutive. "Metro A: abbiamo ripristinato la ciroclazione sull'intera linea. Ci scusiamo" ha informato su Twitter l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città.

Un disagio quello di stamattina che prenanunciava una mattinata di passione, ma che in mezz'ora si è risolto. Non sono state dunque attivate navette sostitutive per coprire la tratta interessata. Ma gli utenti quando hanno visto che i treni non passavano si sono domandati cosa fosse successo, preparandosi a trovare un'alternativa al trasporto pubblico. I passeggeri hanno segnalato nel corso nel disservizio anche problemi sulla linea C in direzione San Giovanni, dove c'è il cambio con la A.