Sole e caldo oggi a Roma e nelle province del Lazio, dove si registrano temperature miti e al di sopra dei 20 gradi. Giornate piacevoli che, dopo l'allerta meteo di ieri con piogge e acquazzoni in tutta la regione, dureranno fin a domenica, giorno in cui cominceranno nuovamente i temporali. Nella giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, nella capitale è previsto cielo sereno con venti da deboli a moderati, temperature tra i 13 e i 23 gradi e assenza di precipitazioni. Stessa cosa nelle altre province del Lazio, dove la giornata non sarà segnata dal maltempo. A Frosinone cielo sereno e caldo con temperature sui 22 gradi, stessa cosa a Rieti (provincia che ha le minime un po' più basse, intorno ai 9 gradi), e a Latina, con sole alto in cielo per tutto il giorno. Anche a Viterbo temperature comprese tra 9 e 20 gradi e cielo senza nuvole.

Maltempo in arrivo, temperature in picchiata

Il beltempo dovrebbe durare ancora per i prossimi giorni, per poi abbandonarci domenica e lasciare spazio a piogge e temporali. Previsto anche un abbassamento della temperatura, segno che il clima si sta sempre più irrigidendo e che ben presto potremmo scordarci delle uscite a mezze maniche. Già la prossima settimana nel Lazio si registrerà un'escursione termica fortissima, con temperature in picchiata in alcune zone anche di dieci gradi. A Roma, ad esempio, la massima scenderà da 23 gradi a 17, mentre a Viterbo scenderà intorno ai 13. Temperature molto rigide che saranno accompagnate da giornate segnate da pioggia, vento e temporali. Le giornate più critiche della prossima settimana saranno principalmente domenica e mercoledì, con temporali e acquazzoni molto forti in diverse parti del Lazio.