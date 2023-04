Meteo Roma e Lazio per Pasqua e Pasquetta 2023: sole e temperature fino a 17 gradi Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per Pasqua e Pasquetta 2023 registrano tempo stabile e soleggiato. Pioggia a Frosinone e Latina il 9 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Pasquetta a Villa Ada (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 9 e lunedì 10 aprile, Pasqua e Pasquetta 2023, registrano tempo bello e soleggiato, con temperature fino a massime di 17 gradi. La buona notizia è che non si attendono piogge e dunque il meteo pare che ci regalerà due giornate di festa all'insegna della stabilità, anche se l'aria sarà fresca. Un'occasione irrinunciabile per concedersi passeggiate tra la natura o gite fuori porta nei borghi, al mare o nelle città d'Arte.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 9 aprile, Pasqua

Domani, domenica 9 aprile, giorno in cui si festeggia Pasqua, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, al mattino e nel corso del pomeriggio, sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 16 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio avremo invece temporali alternati a schiarite su Frosinone, con valori compresi tra i 5 e i 16 gradi, nubi sparse con isolate piogge su Latina e valori compresi tra i 7 e 16 gradi, su Rieti cielo poco nuvoloso con isolate piogge, temperature tra 2 e 15 gradi, su Viterbo cielo poco nuvoloso e valori tra 3 e 15 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 10 aprile, Pasquetta

A Pasquetta, lunedì 10 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo stabile. Nel dettaglio il cielo sarà sereno e il sole brillerà per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti ma il sole soffierà moderato. Sul resto del Lazio avremo un miglioramento rispetto alla giornata di Pasqua, con ampie schiarite e precipitazioni assenti su tutto il territorio della regione: in particolare su Frosinone e Latina ci saranno nubi sparse con massime fino a 17 gradi, su Rieti il cielo sarà sereno con valori compresi tra uno e 14 gradi, e su Viterbo sole, con temperature tra i 2 e i 15 gradi.