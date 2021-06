Sarà una giornata assolata quella di oggi, domenica 20 giugno. A Roma e nel Lazio sono previste temperature oltre i 30 gradi, con picchi nelle ore più calde anche fino a 35 gradi. A mitigare un po' l'afa di questo ultimo giorno prima dell'inizio di una nuova settimana, il cielo nuvoloso in quasi tutta la regione. Le temperature sono destinate ad aumentare ancora nel corso della settimana, con minime e massime in rialzo per l'arrivo dell'estate, che sta iniziando a farsi decisamente sentire.

Meteo Roma 20 giugno, sole e caldo nella capitale

A Roma in particolare la minima sarà di 19 gradi mentre la massima supererà i 30, attestandosi sui 32 gradi. Il cielo sarà coperto la mattina e poco nuvoloso nel corso della giornata, mentre i venti soffieranno moderati per tutto il giorno. Il picco di caldo è previsto tra le ore 15 e le 16. Non sono ovviamente previste precipitazioni. Nel corso della settimana nella capitale le temperature sono destinate ad aumentare, raggiungendo i 34 gradi nelle giornate di martedì e mercoledì. Da qui alla prossima settimana non sono previste piogge.

Meteo Lazio 20 giugno: a Rieti 35 gradi

Stessa cosa in provincia, anzi: in alcune zone del Lazio, soprattutto Rieti, il termometro arriverà fino a 35 gradi, segnando il record per la giornata di oggi. A Frosinone il termometro toccherà quota 34 gradi, mentre a Latina sarà leggermente più basso e sfiorerà i 31. A Rieti nelle ore più calde faranno 35 gradi, mentre a Viterbo 34. Si consiglia di non uscire nelle ore più calde della giornata e di rimanere in casa, soprattutto nel caso di anziani e bambini che potrebbero accusare malori a causa delle alte temperature.