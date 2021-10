Meteo Roma e Lazio 14 ottobre: cielo sereno, allerta per vento forte in tutta la regione Sarà una giornata all’insegna del bel tempo quella di oggi, giovedì 14 ottobre, a Roma e nel Lazio. Se il sole splenderà alto nel cielo, non vuol dire che però le temperature saranno miti. La Protezione civile, inoltre, ha diramato un bollettino di allerta per “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali” a “mareggiate lungo le coste esposte”.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata dal meteo sereno quella di oggi, giovedì 14 ottobre. Ieri in alcune zone del Lazio sono cadute forti grandinate e si temeva che oggi il maltempo avrebbe investito la regione, ma non sarà così. A Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina il meteo sarà sereno, con cielo senza nuvole e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno molto rigide, con minime anche di 4 gradi e massime che non andranno oltre i 18 nella capitale, mentre in provincia arriveranno addirittura a 14 gradi. Si è entrati definitivamente nella stagione autunnale: il termometro quest'anno non è sceso in modo graduale, e gli abitanti del Lazio si sono trovati in pochissimi giorni a passare da temperature massime di 30 gradi, a temperature di massimo 20 gradi. Un'escursione termica avvertita in tutta la regione.

Allerta vento nel Lazio: rischio mareggiate sulle coste

A preoccupare oggi, è l'allerta meteo. Il bollettino meteo diramato ieri dalla Protezione civile spiega che nelle prossime ore, soprattutto sui settori costieri dei quadranti centro Nord del Lazio, bisogna prestare particolare attenzione per "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali" a "mareggiate lungo le coste esposte". Allertata ovviamente la Protezione civile, pronta a intervenire nelle aree di maggiore criticità nel caso ce ne fosse bisogno. E alla popolazione, come al solito, è raccomandato di fare attenzione durante gli spostamenti. Il rischio delle forti raffiche di vento è che cadano alberi e rami sulle carreggiate, rischiando di causare incidenti stradali, ferire persone e danneggiare strutture. Per questo si raccomanda la massima attenzione nelle ore in cui è prevista l'allerta meteo per vento.