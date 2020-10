Cielo sereno oggi a Roma e in tutto il Lazio: il weekend del 10 e dell'11 ottobre è stato inaugurato con una bella giornata di sole, dal clima mite e dalle temperature gradevoli, all'incirca sui 23 gradi. Temperature miti, che permettono di passare una bella giornata all'aria aperta e di godersi il tepore del sole, in quest'ottobre che tra poco lascerà purtroppo spazio a temperature più fredde. A Roma, Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti ci sarà quindi bel tempo, non sono previste piogge, precipitazioni, temporali o venti forti. Nonostante la bella giornata di sabato però, il meteo cambierà drasticamente domani, domenica 11 ottobre.

Meteo domenica 11 ottobre, piogge e temporali

Nella giornata di domani sono previsti in tutto il Lazio piogge e temporali, dalle prime ore del mattino fino alla sera. Le temperature caleranno di diversi gradi, con minime intorno ai 10 gradi e massime sotto i 20. Forti acquazzoni si riverseranno su Roma e su tutte le province, rischiando di causare disagi alla popolazione come già avvenuto nelle scorse settimane. I rischi maggiori sono quelli di allagamento delle strade che potrebbero portare a dissesti gravi e al crollo di alberi a causa dell'acqua e del forte vento.

Calano le temperature nel Lazio

Anche la prossima settimana il meteo sarà altalenante, alternando giornate di pioggia a giornate di sole. La settimana sarà caratterizzata da un drastico abbassamento della temperatura, con picchi in alcune zone anche di dieci gradi. Temporali sono previsti soprattutto per la giornata di mercoledì, ma precipitazioni si verificheranno anche nella prossima settimana.