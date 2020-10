Dopo l'ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito il Lazio, adesso il meteo ci regala qualche giorno di tregua. Le temperature sono calate drasticamente rispetto a pochi giorni fa, e nel fine settimana le massime sono arrivate – in certe zone – addirittura a dieci gradi. Un'escursione termica importante che ha segnato definitivamente il passaggio dall'estate all'autunno e la fine dei weekend passati al mare o al lago. Dopo il weekend, le temperature si sono rialzate: e se in alcune ore della giornata il termometro arriva a segnare 8 gradi, dalle 11 alle 17 si arriva anche a 23. Un clima mite, che dovrebbe durare ancora per il resto della settimana per poi lasciare nuovamente spazio al maltempo.

Meteo Roma e Lazio, cielo nuvoloso a tratti

Oggi nella capitale è previsto cielo prevalentemente sereno ma nuvoloso a tratti in alcune ore della giornata. I venti soffieranno tra deboli e moderati, mentre le temperature saranno comprese tra 14 e 23 gradi. Tempo simile anche a Frosinone, dove il cielo sarà però meno soleggiato e più nuvoloso, con il termometro che oscilla tra i 12 e i 21 gradi, e a Rieti, dove invece la minima arriverà a 11. Temperature minime più alte a Latina, dove il termometro segnerà tra i 16 e i 22 gradi e nebbia invece a Viterbo, dove però non sono previste precipitazioni come in tutto il resto del Lazio.

Temporali e piogge nel weekend

Il tempo purtroppo segnerà un drastico cambiamento nel weekend, dove sono previsti nuovamente piogge e temporali in tutta la Regione. A Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone si alterneranno fenomeni temporaleschi alternati a schiarite sia nella giornata di sabato sia in quella di domenica. Il rischio è che possano verificarsi i disagi che si sono avuti la scorsa settimana, con strade allagate e rami caduti a rallentare la circolazione.