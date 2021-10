Meteo Roma dal 30 ottobre al 1 novembre: ad Halloween possibile maltempo con piogge Un tempo all’insegna della forte instabilità, con maltempo e temporali: queste le previsioni meteo per il weekend di Ognissanti a Roma e nel Lazio. Sarà un Halloween di possibile pioggia domenica 31 ottobre, che potrebbe cadere nel corso della serata. Le temperature per ora resteranno invece stabili.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da sabato 30 a lunedì 1 novembre registrano possibile maltempo, con pioggia alternata a schiarite, con temperature che oscilleranno tra minime di 15 e massime di 20 centigradi. Il sole domani, parzialmente coperto da nubi, continuerà a splendere su tutto il territorio del Lazio, regalandoci una giornata da cogliere per fare passeggiate in città o gite fuori porta. Un tempo all'insegna dell'instabilità quello di Halloween. Il quadro meterologico inizierà infatti a cambiare a partire da domenica pomeriggio, quando inizierà a cadere la pioggia, con precipitazioni da debolil a moderate, che continueranno nel corso della serata e anche il vento soffierà moderato. I valori si manteranno tuttavia stabili, senza subire, almeno per il momento, particolari variazioni. Novembre inizierà all'insegna del maltempo, con pioggia e temporali. A partire dal 5 novembre invece si attende un primo calo delle temperature sulle aree tirreniche, che ci farà percepire una sensazione di freddo, ma non sarà ancora quello invernale.

Previsioni del meteo Roma per oggi, sabato 30 ottobre

Oggi, sabato 30 ottobre, le previsioni del meteo preannunciano un tempo ancora ancora stabile, con cielo che vedrà nubi sparse di notte, cielo poco nuvoloso al mattino, di pomeriggio e coperto alla sera. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Si potrebbero verificare deboli e passeggere precipitazioni durante la notte, ma saranno assenti per l'intero arco della giornata. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con nubi sparse sugli altri capoluoghi di provincia.

Che tempo farà a Roma ad Halloween, domenica 31 ottobre

Domenica 31 ottobre le previsioni del meteo a Roma registrano un peggioramento del maltempo, con nubi sparse di notte e al mattino, pioggia nel corso del pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno di debole e moderata intensità, specialmente nel corso della serata e il vento soffierà moderato per l'intero arco della giornata. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia.

Meteo Roma lunedì 1 novembre, maltempo alla festa di Ognissanti

Novembre è il mese più piovoso dell'anno e anche nel 2021 inizia all'insegna del maltempo, così sarà la prima settimana, che vedrà brevi pause alla pioggia e ai temporali. Lunedì primo novembre, Festa di Ognissanti, le previsioni del meteo a Roma registrano pioggia da abbondante a moderata di notte e al mattino, temporali nel corso del pomeriggio e di sera. Piogge e temporali su tutto il territorio del Lazio.