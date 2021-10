Meteo Roma, quando arriva il freddo invernale: crollo temperature tra 15 e 20 novembre Fanpage.it ha intervistato il meterologo, accademico e personaggio tv Mario Giuliacci su cosa aspettarci a novembre dal punto di vista meterologico e per capire quando arriva il freddo invernale a Roma. Ad attenderci quattro di giorni di pioggia ininterrotta e un brusco calo delle temperature tra il 15 e il 20 novembre.

A cura di Alessia Rabbai

Quattro giorni di pioggia ininterrotta e due ondate di freddo, Fanpage.it ha intervistato Mario Giuliacci, meterologo, accademico e personaggio televisivo, per capire cosa ci attende nel Lazio dal punto di vista meterologico nel mese di novembre e quando arriva il freddo a Roma. "Ci aspettano quattro giorni di pioggia continua, a partire dal giorno di Ognissanti, il maltempo imperverserà con l'arrivo di due cicloni atlantici e rovinerà le aspettative di chi, vedendo il sole splendere a fine ottobre, si aspetterà di trascorrere una festività all'insegna del sole, di temperature miti e di gite fuori porta: ciò non accadrà. Ma non dobbiamo preoccuparci: novembre è il mese più piovoso dell'anno e inizierà proprio così, all'insegna della pioggia" spiega. Sul fronte delle temperature ci sono importanti novità in vista: "A partire dal 5 novembre non solo sulle aree adriatiche, ma anche su quelle tirreniche e nella Capitale è previsto un primo importante calo delle temperature. Quella che si percepirà ai primi del mese sarà una sensazione di freddo, ma non si tratta ancora di quello invernale".

Previsioni meteo Roma, primo freddo invernale a metà novembre

"Il 4 novembre arriverà la seconda perturbazione dai Balcani che porterà la pioggia, poi aria fredda anche sul Lazio, che farà abbassare la colonnina di mercurio, con massime che non supereranno i 15 centigradi" continua Giuliacci. Servirà dunque tirare fuori dall'armadio un cappottino, anche se ancora leggero. "Sono previste inoltre possibili nevicate sotto i 100 metri sul Reatino". Poi temperature ancora in calo: "Una seconda ondata di freddo dal sapore questa volta più invernale arriverà intorno alla metà e alla seconda parte del mese, tra il 15 e il 20 novembre, con un nucleo di aria più fredda proveniente dal circolo polare".