Meteo Ferragosto Roma e Lazio, le previsioni del 14 e del 15 agosto 2023 Ancora sole e caldo per lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023: l’anticiclone africano porta temperature massime in aumento, già nella giornata di Ferragosto.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Si preannuncia un Ferragosto di sole e caldo quello di quest'anno a Roma e nel Lazio: stando a quanto dicono le previsioni meteo sulla nostra regione e la capitale, come spiega Il Meteo.it, ci saranno sole, cielo limpido e temperature in aumento, proprio nella giornata del 15 agosto, con picchi fino a 35 o 36 gradi centigradi. Le temperature minime, invece, non scendono sotto ai 15 gradi attesi nel reatino: torna l'anticiclone africano che dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa e il mar Mediterraneo. Non si escludono nuove ondate di calore sui territori della regione, con bollino di colore giallo, arancione o addirittura rosso.

Le previsioni meteo a Roma per il 14 e il 15 agosto 2023

Due giorni di sole e caldo che, sicuramente, faranno piacere alle persone che decidono di allontanarsi per qualche giorno dalla città. Anche nella capitale si attendono cieli limpidi e raggi caldi, ideale per chi ha voglia di godersi i parchi cittadini con un picnic e un riposino fra le piante. Fatta eccezione per le prime ore della mattina di martedì 15, quando fa capolino qualche nuvola, per entrambe le giornate si prevede bel tempo, con cielo terso e sole. Temperature in aumento anche nella capitale dove lunedì il termometro oscilla fra i 18 e i 32 gradi e martedì fra i 19 e i 33.

Immagine di repertorio

Le previsioni meteo a Ferragosto 2023 nel Lazio

Non sembra differente il meteo previsto per i giorni di lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023 nelle vari province della regione Lazio: rispetto a Roma, variano soprattutto le temperature, in alcuni casi più basse rispetto a quelle della capitale. La provincia più fresca anche in questi due giorni è quella di Rieti, dove le temperature sono comprese fra i 15 e i 31 gradi lunedì e i 16 e i 32 martedì. Nonostante questo, però, il sole resta sempre una costante, insieme al caldo, più forte nelle ore centrali. Situazione simile a Viterbo dove, però, le temperature sono un pochino più alte: comprese fra i 15 e i 32 gradi centigradi lunedì e fra i 17 e i 33 nella giornata di Ferragosto.

Nessun cambiamento inaspettato nelle province del sud della regione, Frosinone e Latina. Nella prima le temperature si muovono fra i 17 e i 31 gradi, nella seconda fra i 17 e i 32, mentre nel capoluogo pontino sono comprese fra i 19 e i 30 gradi nella giornata di lunedì 14 e fra i 20 e i 30 di martedì 15.