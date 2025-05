video suggerito

Meteo a Roma e nel Lazio martedì 6 maggio 2025: allerta gialla e temporali Nuvole e pioggia a Roma e nel Lazio in questa giornata di allerta gialla: le previsioni meteo per oggi martedì 6 maggio 2025. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole e pioggia nella giornata di oggi, martedì 6 maggio 2025, con allerta gialla a Roma e nel Lazio per criticità dovuta a temporali. Non si escludono schiarite, ma ad avere la meglio saranno le nubi e la pioggia. Le temperature oscillano fra gli 11 gradi di minima a Rieti e Viterbo e i 21 di massima a Roma e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo le piogge notturne, questa giornata di martedì 6 maggio sembra graziare romani e romani. Il cielo resta grigio e cupo, ma non sono escluse schiarite. Attenzione, però, la pioggia torna a metà giornata, verso le 13, intorno all'ora di pranzo. La temperatura massima si aggira fra i 21 e i 24 gradi centigradi, mentre la minima non scende più in basso dei 18 gradi.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio domani, martedì 6 maggio.

Le previsioni meteo nelle province

Anche nella giornata di oggi Rieti si attesta la provincia più fredda della regione Lazio, con un termometro che oscilla fra gli 11 e i 18 gradi centigradi. Dopo le piogge notturne, anche qui il cielo resta coperto da nuvole e non si escludono precipitazioni isolate. Stesse temperature anche a Viterbo dove, però, il cielo è ancora più scuro e coperto. Più mite, come sempre, in genere, il clima delle due province più a sud della regione.

A Frosinone l'aumento delle temperature è minimo: oscillano fra i 12 e i 19 gradi, ma il tempo è meno clemente e prevede temporali forti soprattutto nel corso della mattinata, con un'attività elettrica intensa. A Latina, invece, le piogge sono forti e concentrate soltanto nelle prime ore della mattinata. A partire dalla fase centrale della giornata, invece, non si esclude neppure che faccia capolino un timido sole che aiuta a far sembrare ancora meno rigide le temperature, che già oscillano fra i 15 e i 21 gradi.