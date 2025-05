video suggerito

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio martedì 6 maggio 2025: attesi temporali, le zone a rischio Una nuova giornata di allerta meteo a Roma e nel Lazio domani, martedì 6 maggio 2025. Pioggia e temporali in tutta la regione, ecco le zone più a rischio.

A cura di Beatrice Tominic

Giornata di allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio domani, martedì 6 maggio 2025. A diramare il bollettino è stato il Dipartimento di Protezione di Civile della Regione Lazio che ha evidenziato l'allerta di colore giallo idrogeologica per temporali nella regione. Per la giornata di domani, effettivamente, fatta eccezione per qualche zona isolata, la pioggia caratterizza tutto il Lazio.

Allerta meteo gialla nel Lazio, attese piogge e temporali

Come anticipato, sono pochi i territori che domani non subiscono precipitazioni, dalla pioggia ai temporali. Il forte temporale che nella notte fra domenica 4 a lunedì 5 maggio ha scosso la capitale, infatti, sembra essere destinato a non essere l'unico dei prossimi giorni.

Nella giornata di domani, martedì 6 maggio 2025, è stata proclamata allerta gialla evidenziando criticità in tutti i territori regionali, anche se già nel pomeriggio di oggi sono previsti precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, da deboli a moderati.

L'allerta gialla a Roma e nel Lazio domani, martedì 6 maggio.

Tutte le zone coinvolte nell'allerta gialla

Come evidenzia la cartina nell'immagine in alto, le zone di allerta coinvolte dalle criticità idrogeologiche per temporali comprendono la totalità dei territori della regione Lazio. L'allerta, infatti, è valida sia per la zona A, che comprende i bacini costieri del nord; la B con il bacino medio del fiume Tevere; la C con l'Appennino di Rieti; la D con i bacini di Roma e la E con l'Aniene. Ma non sono esenti neanche la zona F dei bacini costieri del sud e la zona G, che invece comprende il bacino del Liri.

L'allerta, che copre di giallo l'intera cartina, riguarda tutte le province del Lazio, nessuna esclusa. In alcuni casi, però, la precipitazione potranno manifestarsi soltanto come piogge isolate e non sono escluse neppure schiarite nel corso della giornata. Attenzione, però, il cielo resta nuvoloso anche nei prossimi giorni.