Maxi rissa al McDonald’s di Corso Francia: coinvolte 20 persone, feriti un buttafuori e un 33enne

Si sono trovati al McDonald's di Corso Francia verso le 5.30 della mattina fra Natale e il giorno di Santo Stefano. Sono arrivati nel locale in due folti gruppi, circa una ventina di persone in totale. Qualcosa però è andato storto è in breve tempo è nata una colluttazione fra i due gruppi che è presto diventata una rissa violenta. A quell'ora di un giorno festivo c'erano poche persone: i dipendenti hanno chiamato il 112, il responsabile della sicurezza è intervenuto sul posto ed è rimasto ferito. Ferito anche un uomo di trentatré anni che apparteneva ad uno dei due gruppi rivali, come precisa la Repubblica.

La maxi rissa iniziata al McDonald's

Non appena si è accorto di quanto stava succedendo, è intervenuto il responsabile della sicurezza. Prima li ha invitati ad uscire dal locale, dove è cominciata la lite. Poi, con l'intento di separare i due gruppi, è intervenuto: ma ha riportato delle ferite. Nel frattempo i dipendenti che stavano lavorando nel locale hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, chiamando il numero di emergenza unico 112.

L'arrivo dei soccorsi

Poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Ponte Milvio, anche se è subito stata informata anche la Squadra Mobile. Non appena arrivati, gli agenti avrebbero visto uno dei due gruppi salire in un'automobile e provare ad investire il secondo: il veicolo avrebbe sbattuto con la fiancata contro ad un uomo, un trentatreenne, che è rimasto ferito.

Subito dopo l'automobile è scappata via verso la via Flaminia. Dopo di loro è fuggito anche il secondo gruppo, con il trentatreenne. Nel frattempo gli inquirenti hanno ottenuto le immagini riprese dalle videocamere della zona che verranno presto passate al vaglio per fare chiarezza sull'accaduto e per cercare di chiarire l'identità delle persone che hanno partecipato alla maxirissa.