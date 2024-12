Maxi operazione di polizia al Quarticciolo, sgombero alloggi occupati

video suggerito

A cura di Enrico Tata

È in corso dall'alba di oggi, giovedì 5 dicembre, una maxi operazione delle forze dell'ordine, definita ad "Alto Impatto", nella zona del Quarticciolo a Roma. Sul posto ci sono uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia locale di Roma Capitale. L'intervento, disposto con un'ordinanza firmata dal questore di Roma, è stato deciso e pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Lamberto Giannini.

Stando a quanto comunicato, lo scopo dell'operazione è "prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini". In particolare, secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine starebbero sgomberando gli alloggi popolari occupati abusivamente e spesso basi della criminalità organizzata.

Il Quarticciolo, che si trova tra Tor Tre Teste, via Palmiro Togliatti e via Prenestina, è uno dei molti quartieri della Capitale dove è attiva una piazza di spaccio, che prevede l'utilizzo di sentinelle, le cosiddette vedette, il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata e un'organizzazione dettagliata con divisione dei compiti.

A ottobre, proprio al Quarticciolo, don Antonio Coluccia è stato vittima di un tentativo di aggressione e sempre in quel quartiere ha partecipato a una manifestazione insieme al presidente del VI Municipio Nicola Franco, al commissario dell'Ater Orazio Campo e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Un corteo tra le vie del quartiere che di fatto, come abbiamo scritto, ha preparato il terreno agli sgomberi in tutta la zona.