Grazia si sottopone a operazione per dimagrire e muore: chiesto rinvio a giudizio per i medici La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro sanitari con l'accusa di omicidio colposo. Non avrebbero effettuato controlli sulla paziente fino al giorno del decesso.

A cura di Enrico Tata

Grazia, 50 anni e 130 chili di peso, decide di sottoporsi a un'operazione chirurgica per dimagrire. È morta perché, secondo i pm che stanno indagando sul caso, i medici di un ospedale romano non avrebbero effettuato i controlli post intervento necessari. Per questo, riporta il Corriere della Sera, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro sanitari con l'accusa di omicidio colposo.

Stando a quanto si apprende, la vicenda risale a sei anni fa, al 7 novembre 2018. A causa della sua grave obesità la donna chiede un consulto medico e le viene proposta come soluzione lo sleeve gastrectomy. In altre parole, un intervento in cui viene asportata una parte dello stomaco. Un'operazione di chirurgia mininvasiva, che viene svolta in laparoscopia.

Il medico termina con successo l'operazione e infatti le condizioni della paziente sono buone e non destano alcun allarme. Secondo la procura, tuttavia, a questo punto viene commesso un errore: la donna avrebbe dovuto essere sottoposta a un controllo e invece nessuno le dà un appuntamento. In sostanza, spiegano i pm, non sarebbe stato svolto alcun tipo di accertamento sulle condizioni della donna fino al 10 novembre. Cioè tre giorni dopo l'operazione. E proprio in quel giorno la 50enne muore.

Secondo quanto ricostruito dai primi esami medici effettuati sulla salma, la donna è morta a causa di un'emorragia interna. La vicenda viene posta all'attenzione della procura, che ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici dell'ospedale romano al termine delle indagini. Intanto i familiari della vittima si sono costituiti parte civile e sono assistiti dall'avvocato Massimiliano Loi.