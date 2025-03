Ecco il piano per il Quarticciolo di Comune e Governo: investimenti da oltre 20 milioni di euro

video suggerito

C'è anche il Quarticciolo fra i quartieri nel piano straordinario del Governo con interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale e ambientale.

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri al Quarticciolo (Immagine di repertorio)

Rozzano, Scampia, ma anche altri quartieri di Napoli, Palermo, Catania e Roma: il piano straordinario per la sicurezza varato dal Governo, che prevede interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale e ambientale, coinvolge numerose aree delle città e metropoli italiane. Non manca all'appello neppure la capitale dove, in particolare, gli investimenti sono rivolti al quartiere del Quarticciolo, da tempo nel mirino dei controlli di agenti e carabinieri.

Nel programma la spesa complessiva prevista per il triennio 2025-2027 prevede un investimento di 180 milioni di euro: i primi 100 sono riservati all'anno 2025, 50 per il 2026 e gli ultimi 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per realizzare gli interventi nel piano, però, possono essere utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione da Regioni, Comuni, enti o istituzioni nazionali o locali.

Cosa prevede il piano per il Quarticciolo: gli interventi previsti

Circa 20 milioni e mezzo quelli stanziati per gli interventi di riqualificazione del Quarticciolo a Roma, con un piano di progetti e operazioni precisi che riguardano, principalmente, la riqualificazione delle aree verdi; la costruzione o la riqualificazione dei plessi scolastici e delle aree esterne, dall'asilo alle scuole primarie e secondarie fino ai centri sportivi e le palestre; il rifacimento delle strade e l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza.

La reazione del sindaco Roberto Gualtieri

Non ha tardato ad arrivare il commento del primo cittadino della capitale, il sindaco Roberto Gualtieri: "L'approvazione in Consiglio dei Ministri del Piano straordinario per il Quarticciolo-Alessandrino è un'ottima notizia perché il piano contiene gli interventi necessari e concreti per riqualificare e rigenerare il tessuto urbanistico, sociale ed economico di un quartiere che merita una sua rinascita", ha spiegato in una nota.

Poi ha continuato, riferendosi esplicitamente al governo locale: "L'amministrazione di Roma Capitale e il V Municipio guidato da Mauro Caliste sono stati attori primari nella composizione degli interventi previsti dal Piano che è stato redatto anche grazie all'ascolto e al coinvolgimento delle realtà associative del territorio che non hanno mai mancato di far sentire la loro passione. Ringrazio il Presidente Meloni, il sottosegretario Mantovano, il Commissario Fabio Ciciliano e la struttura commissariale per il dialogo istituzionale che ha portato a questo risultato e auspico che questo spirito di fruttuosa collaborazione assicuri la positiva implementazione del piano", ha poi concluso.