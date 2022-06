Maturità 2022, studenti alla fine della prima prova: “Stressati, ma viviamo gli esami con felicità” Ansia, paura, ma anche tanto entusiasmo per questi esami di maturità. Dopo tre anni di pandemia gli studenti sono felici di essere tornati in presenza e vivere quest’esperienza nella sua pienezza.

A cura di Natascia Grbic

È cominciato oggi l'esame di maturità per gli studenti all'ultimo anno di superiori. Dopo tre anni di pandemia si torna tra i banchi di scuola con una parvenza di normalità e senza mascherine per il tema di italiano, che ha visto impegnati milioni di ragazzi, che hanno dovuto scegliere tra diverse tracce, fra cui il premio Nobel Giorgio Parisi e la senatrice Liliana Segre. "Non ero nervosa ma sono un po' preoccupata per domani, dato che è prevista la prova di matematica", dice una studentessa. C'è tensione ma anche felicità tra gli studenti alla fine della prima prova per aver raggiunto questo traguardo così importante. Tra i ragazzi c'è chi si dice felice e tranquillo per come è andato il tema, chi è più stressato e non vede l'ora che finisca tutto, e chi ha qualche appunto da fare sull'organizzazione dell'esame di maturità, ‘ma alla fine va bene così'. "Per la prima volta siamo stati tutti insieme dopo due anni senza mascherine, è stato quasi liberatorio".

Domani la seconda prova: "Siamo stressati, ma la viviamo con felicità"

Gli studenti ritrovano la loro spensieratezza in un periodo in cui le restrizioni a causa del coronavirus sono state allentate, godendosi quella che è una tappa importante per le loro vite e il loro percorso di crescita. "Non è stato molto difficile, sembra che il ministero dell'Istruzione alla fine abbia tenuto conto delle difficoltà affrontate in questi tre anni di pandemia", spiega una docente. Dopo il tema, tutti a casa per studiare e prepararsi per la seconda prova. "La prima prova poteva andare meglio, confidiamo in domani, con la versione di latino ci sentiamo più sicure", spiegano tre studentesse, stanche e provate dopo aver passato ore a fare l'esame. A differenza degli altri anni, quest'anno le tracce della seconda prova saranno diverse a seconda dell'indirizzo di studio. Saranno le commissioni d'esame interne a elaborare la traccia da sottoporre agli studenti. I ragazzi non sanno cosa aspettarsi, e non nascondono di essere un po' agitati per ciò che potrebbe capitare domani. "Sono stressata, ma alla fine la sto vivendo con felicità", dice sorridendo una studentessa, stringendo un vocabolario tra le mani.