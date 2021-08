Massimo Armeni morto per salvare i figli dalle onde, la moglie: “Gli racconterò del loro papà eroe” “Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che i bimbi erano tornati a riva”, le parole della moglie di Massimo Armeni, morto nel tentativo di salvare i figli trascinati a largo dalle onde.

A cura di Enrico Tata

Massimo Armeni si è tuffato in mare per salvare i figli piccoli dalle onde. I bimbi sono salvi, ma lui ha perso la vita. È successo due giorni fa a Ladispoli, spiaggia libera di via Marina Torre Flavia, litorale nord di Roma. Una bimba di 7 anni e suo fratello di 9 si sono tuffati in acqua, ma la corrente li ha trascinati a largo. Il papà si è tuffato, seguito subito da tre bagnini. I bimbi sono stati salvati e trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma con un'eliambulanza. Armeni è morto affogato nel tentativo di salvarli. Aveva 64 anni. Inutili tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

La moglie: "L'ho visto crollare dopo che i bambini erano tornati a riva"

"Ho capito che non ce l’avrebbe fatta. Mio marito si era tuffato per salvare i nostri figli. Si era operato ed era in cura. L’ho visto crollare dopo che i bimbi erano tornati a riva. Non ricordo più nulla, solo tanta confusione. Racconterò ai nostri figli del padre morto da eroe", sarebbero alcune frasi della moglie di Massimo riportate oggi sul Messaggero. L'uomo aveva problemi cardiaci. Per fortuna tutti e due i bambini non sono in gravi condizioni e non rischiano la vita. Sta bene anche il bagnino di 20 anni, che è stato accompagnato all'ospedale Padre Pio di Bracciano per alcune escoriazioni sugli arti inferiori a causa dell'impatto su uno scoglio. I giorni di prognosi per lui sono sette.

In spiaggia, per indagare sull'accaduto e per prestare i primi soccorsi, sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri della Stazione di Ladispoli, gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia Municipale di Ladispoli, che stanno conducendo le indagini.