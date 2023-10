Massacra un uomo per vendicare il figlio e la fidanzatina: denunciato padre giustiziere È accaduto a Torpignattara, dove un uomo è stato massacrato di botte dal padre di un ragazzino di 16 anni a cui aveva strappato la collanina poco prima mentre passeggiava con la fidanzata.

Un uomo si è improvvisato giustiziere per vendicare la rapina subita dal figlio e dalla fidanzata. Siamo a Torpignattara, più precisamente in via Filarete, i due ragazzi (entrambi minorenni), camminano di sera per strada di ritorno verso casa quando vengono avvicinati da due tossicodipendenti che gli provano a strappare una catenina d'oro e, di fronte alla loro resistenza, li aggrediscono a calci e pugni.

Terminata la colluttazione il 16enne prende un monopattino elettrico e corre ad avvertire il padre di quanto accaduto. A quel punto l'uomo, invece di informare le forze dell'ordine, si mette a batter palmo a palmo il quartiere fino a quando il figlio non gli indica uno dei due aggressori, un trentenne.

Ci vuole poco da passare dalla parte della ragione a quella del torto: il padre del giovane rapinato comincia a massacrare il tossicodipendente, inerme di fronte a quella violenza, massacrandolo a calci e pugni, fino a lasciarlo senza senzi sul marciapiede.

La vicenda è raccontata oggi sulle pagine del quotidiano il Messaggero, che ripota anche l'epilogo: alcuni passanti chiedono aiuto e il brutale pestaggio viene fortunatamente interrotto dalle forze dell'ordine. L'uomo massacrato di botte è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Giovanni, dove è stato medicato. Per lui una prognosi di quaranta giorni, la frattura del naso e dello zigomo scomposte che lo costringeranno a un'operazione, oltre a molte altre contusioni.

Il rapinatore è stato denunciato per tentata rapina e lesioni, il padre picchiatore per lesioni gravi. L'episodio si inserisce in un peggioramento delle condizioni di vita del quartiere, secondo molti residenti anche per lo spostamento del servizio Serd dedicato alle tossicodipendenze a Torpignattara.