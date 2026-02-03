Marco Settimi morto in uno scontro tra auto e pullman: i due conducenti indagati per omicidio stradale

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati i nomi dei conducenti dei due veicoli che si sono scontrati sulla Cassia per la morte di Marco Settimi.

Ci sono due indagati per l'incidente stradale in cui è morto il trentottenne Marco Settimi avvenuto lungo la strada statale Cassia Sud nel Comune di Capranica in provincia di Viterbo il 31 gennaio scorso. La procura della Repubblica di Viterbo con il pubblico ministero Francesca Proietti ha iscritto due persone nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale, come atto dovuto per consentire le indagini.

Si tratta dei conducenti dei due veicoli coinvolti: del trentanovenne alla guida dell’Alfa Romeo Giulietta a bordo della quale viaggiava Settimi e il trentacinquenne autista Cotral. La Procura ha inoltre disposto una perizia tecnica sulla dinamica dell'incidente. Marco Settimi era originario di Giove e lavorava nel settore della sicurezza, oggi c'è stata la camera ardente. Sul sinistro indagano i carabinieri della stazione di Capranica, coordinati dalla Procura.

L'incidente tra auto e pullman in cui è morto Marco Settimi

Secondo quanto ricostruito finora l'Alfa Romeo e il pullman Cotral si sono scontrati intorno alle ore 6 di mattina: un impatto violento nel quale ad avere la peggio è stato Settimi, che vaiggiava a bordo della macchina come passeggero. Due persone che si trovavano all'interno dell'auto sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale. Fortunatamente da quanto si apprende non sono gravi. A rimanere lievemente feriti anche i passeggeri del Cotral.

Quello avvenuto in cui è morto Marco Settimi è il terzo incidente mortale nell'arco di venti giorni sulla Cassia Sud: prima di Settimi hanno perso la vita un ragazzo di diciassette anni sbalzato fuori dall'auto dove viaggiava come passeggero, e un uomo di cinquant'anni anni che lavorava come guardia giurata e stava rientrando dal lavoro.