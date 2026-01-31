Scontro tra auto e pullman sulla Cassia Sud: morto il 39enne Marco Settimi, tornava dal lavoro

Ennesima tragedia sulla Cassia Sud nel tratto tra Capranica e Sutri, nel Viterbese. Per cause ancora da chiarire un'Alfa Romeo e un pullman si sono scontrate intorno alle 6 del mattino: l'impatto è stato frontale e non ha lasciato scampo al conducente dell'Alfa Romeo, il 39enne Marco Settimi, originario di Giove e un lavoro nel settore della sicurezza. In auto con lui c'erano altre due persone rimaste gravemente ferite e portate in ospedale in codice rosso. Leggermente contusi, ma non in modo grave, alcuni passeggeri del Cotral. Sotto shock l'autista del bus.

Secondo le prime informazioni, Settimi stava tornando dal lavoro insieme a due colleghi quando, per motivi che ora sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Capranica e della polizia stradale di Monterosi, si è scontrato frontalmente con un pullman Cotral proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato devastante, l'Alfa Romeo si è completamente distrutta, e anche l'autobus ha riportato gravi danni nella parte anteriore. Ad avere la peggio è stato Settimi, che si trovava al posto di guida: è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per lui. I due passeggeri, invece, sono molto gravi, e sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso in ospedale. Settimi, originario di Giove, lascia una moglie e un bimbo piccolo.

Da capire le cause che hanno portato i due mezzi a scontrarsi. Quello avvenuto stamattina è il terzo incidente mortale che si verifica nel giro di venti giorni sulla Cassia Sud: prima di Settimi hanno perso la vita un ragazzo di 17 anni sbalzato fuori dall'auto dove viaggiava come passeggero, e un uomo di 50 anni che lavorava come guardia giurata e stava rientrando dal lavoro. Una tragedia che accende i riflettori su una strada considerata molto pericolosa da residenti e automobilisti di passaggio.