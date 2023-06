Mara Silvestro muore a 44 anni dopo un’operazione ai reni: aperta un’inchiesta Disposta l’autopsia e sequestrate le cartelle cliniche, indagano i carabinieri di Castel Gandolfo. La Asl di Roma 6: “Aveva un quadro clinico pregresso complesso”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Si è sottoposta ad un intervento ai reni, ma è morta poco dopo l'operazione: è successo all'ospedale dei Castelli dove ha perso la vita Mara Silvestro, quarantaquattrenne di Albano. La donna, che lascia due figli, lavorava come cassiera in un supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morta a seguito di alcune complicazioni sorte durante l'intervento.

Ricoverata lunedì 19 giugno, è morta subito dopo l'operazione, il sabato successivo, 24 giugno. Per fare chiarezza su quanto accaduto, è stata aperta un'indagine alla Procura di Velletri, disposta un'autopsia sul corpo della donna e sequestrate le cartelle cliniche che la riguardano.

Le indagini sulla morte della 44enne

Oltre all'autopsia già disposta, i militari della compagnia di Castel Gandolfo, che si stanno occupando del caso, hanno già sequestrato le cartelle cliniche su disposizione degli inquirenti di Velletri per cercare di proseguire le indagini e scoprire le cause del decesso.

Nel frattempo si è espressa su quanto accaduto anche la Asl di Roma 6, con una nota diramata nella giornata di ieri, manifestando piena fiducia nell’operato della magistratura: "Abbiamo messo subito a disposizione degli inquirenti il fascicolo della paziente, che, purtroppo, aveva un quadro clinico pregresso complesso come si evince dalla cartella clinica – hanno fatto sapere nella comunicazione – Quello che possiamo dire con assoluta certezza è che siamo intervenuti con la dovuta attenzione come facciamo con tutti i casi che si presentano nelle strutture sanitarie. Adesso è il momento del silenzio e del rispetto per il dolore dei parenti della signora".