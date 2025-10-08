Manifestazione per Gaza oggi a Roma: gli orari e il percorso del corteo per la Freedom Flotilla

Roma scende di nuovo in piazza. Le associazioni palestinesi hanno indetto una manifestazione per mercoledì 8 ottobre 2025 con partenza alle 18.30 dal Colosseo. Da lì i manifestanti partiranno in un corteo autorizzato verso piazzale Ostiense. Sono attesi circa 3mila partecipanti. Dopo la Global Sumud Flotilla, nella notte fra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre una nuova missione umanitaria è stata bloccata in acque internazionali dalla marina israeliana. È la Freedom Flotilla, i cui equipaggi sono stati arrestati e, secondo la Farnesina, arriveranno in giornata al porto di Ashdod.

Per il passaggio del corteo verranno chiuse alcune vie e i bus che normalmente attraversano la zona verranno deviati.

Gli orari della manifestazione per Gaza oggi a Roma

Circa 3mila persone si riuniranno alle 18.30 davanti al Colosseo per il corteo romano in sostegno alla Freedom Flotilla, la nuova missione umanitaria diretta verso Gaza bloccata da Israele. La manifestazione arriverà a piazzale Ostiense e dovrebbe concludersi intorno alle 21 di mercoledì 8 ottobre.

Il percorso del corteo a Roma per la Freedom Flotilla

La manifestazione per la liberazione degli equipaggi della Freedom Flotilla e per la popolazione di Gaza partirà alle 18.30 dal Colosseo. Il corteo percorrerà:

via Celio Vibenna,

via di San Gregorio,

viale Aventino,

viale della Piramide Cestia,

Porta San Paolo.

Arriverà infine a piazzale Ostiense intorno alle 21.

Divieti di sosta e bus deviati a Roma l'8 ottobre

Per consentire il passaggio del corteo, che è stato autorizzato dalle forze dell'ordine, mercoledì 8 ottobre 2025 a Roma alcune linee autobus subiranno deviazioni e stop dalle 18.30 alle 21. Saranno interessate le corse delle linee Atac:

3Bus,

23,

30,

51,

75,

77,

81,

83,

85,

87,

96,

117,

118,

160,

280,

628,

715,

716,

719,

769,

775,

780.

La polizia locale di Roma Capitale ha inoltre predisposto dei divieti di sosta in piazzale Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via delle Piramide Cestia.