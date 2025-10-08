Gaza, Freedom Flotilla già abbordata da Israele, news in diretta: attivisti “subito espulsi”. Proseguono negoziati sul piano di Trump

Proseguono i negoziati tra Israele-USA-Hamas in Egitto, le ultime notizie in diretta da Gaza e dalla Freedom Flotilla già abbordata dopo essersi avvicinata alla zona rossa presidiata dal blocco navale israeliano. "Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte", fanno sapere gli attivisti. "Stanno bene, espulsi immediatamente" spiega il ministero degli esteri israeliano.

Sul fronte dell‘accordo di pace per Gaza, spiragli di intesa: Hamas apre al disarmo ma rifiuta l’ipotesi Blair. Intanto, ieri nello Stato ebraico e in diverse città del mondo si sono tenute cerimonie e commemorazioni per il secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre.

L’ONU denuncia il continuo aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, dove le operazioni militari israeliane – tra raid aerei e bombardamenti – stanno causando nuove vittime civili, sfollamenti di massa e gravi danni alle infrastrutture. “I civili continuano a pagare il prezzo più alto del conflitto, soprattutto donne e ragazze”, ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric.

