Gaza, Freedom Flotilla già abbordata da Israele, news in diretta: attivisti “subito espulsi”. Proseguono negoziati sul piano di Trump

Proseguono i negoziati tra Israele-USA-Hamas in Egitto, le ultime notizie in diretta da Gaza e dalla Freedom Flotilla già abbordata dopo essersi avvicinata alla zona rossa presidiata dal blocco navale israeliano. "Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte", fanno sapere gli attivisti. "Stanno bene, espulsi immediatamente" spiega il ministero degli esteri israeliano.
Sul fronte dell‘accordo di pace per Gaza, spiragli di intesa: Hamas apre al disarmo ma rifiuta l’ipotesi Blair. Intanto, ieri nello Stato ebraico e in diverse città del mondo si sono tenute cerimonie e commemorazioni per il secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre.
L’ONU denuncia il continuo aggravarsi della crisi umanitaria a Gaza, dove le operazioni militari israeliane – tra raid aerei e bombardamenti – stanno causando nuove vittime civili, sfollamenti di massa e gravi danni alle infrastrutture. “I civili continuano a pagare il prezzo più alto del conflitto, soprattutto donne e ragazze”, ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric.
Guerra a Gaza tra Israele-Hamas, per approfondire:
- Patrick Zaki a Fanpage.it: "L'Egitto fa il doppio gioco su Gaza, aiuta la Flotilla ma arresta i manifestanti"
- 7 ottobre, ISPI a due anni dall'attacco di Hamas: "Senza nascita dello Stato palestinese pace ancora lontana"
- Flotilla, Greta Thunberg ad Atene dopo espulsione da Israele: "Maltrattati in carcere, ma a Gaza c'è un genocidio"
- Francesca Albanese al festival Rumore: “Piano Trump per Gaza solo nuova occupazione, inaccettabile"
Freedom Flotilla Coalition: “Attacco in acque internazionali, Israele ha sequestrato navi e volontari umanitari”
Nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, l’esercito israeliano ha attaccato e sequestrato la nuova Flotilla in acque internazionali, a 120 miglia nautiche da Gaza, commettendo quello che la Freedom Flotilla Coalition (FFC) definisce “un ennesimo atto di pirateria” in violazione del diritto marittimo internazionale e delle Convenzioni ONU sul diritto del mare. Le nove imbarcazioni, tra cui la nave Conscience, sono state “intercettate, abbordate con la forza e attaccate illegalmente”, mentre a bordo si trovavano medici, infermieri, giornalisti, parlamentari e attivisti internazionali disarmati. “Israele non ha alcuna autorità legale per detenere volontari internazionali a bordo di navi civili umanitarie”, ha dichiarato David Heap, membro della FFC. Gli equipaggi e le 18 tonnellate di aiuti — medicinali, forniture sanitarie e alimentari — sono stati sequestrati. La FFC denuncia il sequestro come “arbitrario, illegittimo” e chiede il rilascio immediato dei volontari, la consegna diretta degli aiuti a Gaza, la fine del blocco e un’inchiesta internazionale sui crimini commessi. “Le nostre navi non portavano armi, ma coscienza, solidarietà e umanità. Ed è proprio questo che Israele teme di più”.
Medico italiano a bordo di Flotilla: "Conscience intercettata, fate pressioni su governo"
"Mi chiamo Riccardo Corradini ho 31 anni e sono un medico e cittadino italiano: se state vedendo questo video vuol dire che la nave su cui stavo navigando, la Conscience appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata e sono stato rapito e portato illegalmente in Israele. Chiedo urgentemente a tutte le persone di fare pressioni sul governo e sull'ambasciata italiana in Israele affinché rilascino i miei compagni di viaggio e me il più presto possibile". Così sui social Riccardo Corradini, medico di Rovereto. Nel 2019 Corradini fu il primo studente occidentale in assoluto a frequentare l'Erasmus di 6 mesi alla Islamic University prestando servizio negli ospedali di Gaza City. L'esperienza gli ispirò la tesi di laurea, il pluripremiato docu-film ‘Erasmus in Gaza'.
Tutte le nove imbarcazioni della nuova Flotilla diretta a Gaza intercettate da Israele
Tutte e nove le imbarcazioni della nuova Freedom Flotilla diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze israeliane. Lo confermano i localizzatori pubblicati online dalle associazioni promotrici della spedizione, che indicano ogni barca come “intercettata”. La flottiglia, composta da attivisti, medici e giornalisti internazionali, trasportava aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia, tra cui medicinali e generi di prima necessità.
Il ministero degli Esteri israeliano ha fatto sapere che tutti i passeggeri “sono sani e salvi e in buona salute”. Dopo essere stati trasferiti in un porto israeliano, saranno “espulsi tempestivamente”, come previsto dalle procedure di sicurezza dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito, l’intercettazione sarebbe avvenuta in acque internazionali, a diverse miglia nautiche dalla costa di Gaza, in una zona dove Israele mantiene da anni un rigido blocco navale. Nessun ferito è stato segnalato.
Come stanno andando i negoziati sul piano Trump
I negoziati di pace per Gaza, incentrati sul cosiddetto “piano Trump”, sembrano entrare in una fase cruciale. A Sharm el-Sheikh si confrontano Israele, Hamas, Stati Uniti, Egitto e Qatar, nel tentativo di raggiungere un accordo che preveda il rilascio degli ostaggi israeliani in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi e di un cessate il fuoco graduale. Secondo fonti israeliane, l’intesa potrebbe essere firmata entro il weekend, anche se la cautela resta alta: Hamas, pur aprendo al disarmo parziale, rifiuta l’ipotesi di un ruolo per l’ex premier britannico Tony Blair nella gestione postbellica della Striscia.
Donald Trump, ideatore del piano, ha espresso “ottimismo” e ha invitato i negoziatori a “muoversi rapidamente”, mentre il Qatar ha avviato un coordinamento stretto con Egitto e Stati Uniti per superare le ultime divergenze. Tuttavia, Hamas continua a chiedere garanzie vincolanti sul ritiro totale delle forze israeliane e sul controllo del territorio dopo la tregua. Sullo sfondo, la crisi umanitaria a Gaza resta drammatica, con l’ONU che denuncia bombardamenti e nuove vittime civili nonostante le trattative in corso.
Chi sono gli italiani a bordo della nave Conscience verso Gaza
La nave Conscience, partita da Otranto il 30 settembre, guida una spedizione di dodici imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition dirette verso Gaza con a bordo circa 250 persone tra medici, infermieri e giornalisti di 25 Paesi. L’obiettivo: rompere il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari a una popolazione allo stremo dopo due anni di carestia. A bordo della Conscience, lunga 68 metri, ci sono un centinaio di persone, tra cui sei italiani.
Il chirurgo trentino Riccardo Corradini spiega che la missione vuole creare “un corridoio umano”, portando cibo, farmaci essenziali e beni di prima necessità. “A Gaza la fame è indotta dal blocco israeliano – dice – tre palestinesi su quattro non hanno accesso al cibo. Portiamo i nostri corpi e la nostra professionalità per aiutare colleghi che lavorano tra le macerie”.
Il medico torinese Francesco Prinetti partecipa anche per denunciare “la complicità dello Stato italiano” e per rompere “il blackout mediatico e sanitario imposto da Israele”.
Infine Vincenzo Fullone, giornalista calabrese e unico sopravvissuto di un gruppo di reporter di Gaza, afferma: “Se fermano questa nave, fermano la coscienza dell’umanità. Gaza è un laboratorio: se restiamo in silenzio, ciò che accade lì accadrà anche altrove”.
La Freedom Flotilla abbordata da Israele: dove si trovano le imbarcazioni
La Freedom Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana a circa 120 miglia da Gaza. Secondo gli attivisti, almeno due imbarcazioni sono state abbordate e le dirette interrotte mentre "l’esercito tentava di deviare la rotta". Sui social della spedizione si denuncia che otto navi militari israeliane hanno circondato la flottiglia, composta da barche che trasportavano aiuti umanitari per un valore di oltre 110.000 dollari — tra medicinali, respiratori e alimenti destinati agli ospedali di Gaza. Le immagini diffuse mostrano soldati armati a bordo e sirene di segnalazione. Gli organizzatori accusano Israele di aver agito “senza alcuna giurisdizione” in acque internazionali. Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato che tutti gli attivisti stanno bene e saranno espulsi dal Paese.
Guerra a Gaza, ultime news in diretta dai negoziati Israele-USA-Hamas
A circa 120 miglia da Gaza, la Freedom Flotilla è stata intercettata dalla marina israeliana: almeno due imbarcazioni sono state abbordate e le dirette interrotte. Gli attivisti, in buone condizioni, saranno espulsi, ha fatto sapere il ministero degli Esteri israeliano. Intanto a Sharm el-Sheikh proseguono i negoziati: secondo fonti citate da Channel 12, il rilascio degli ostaggi potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana, con la firma dell’intesa prevista entro il weekend. Hamas avrebbe aperto al disarmo, ma respinto l’ipotesi di un ruolo per Tony Blair. In Israele e nel mondo si sono tenute cerimonie per il secondo anniversario del 7 ottobre, tra commemorazioni e una grande manifestazione a Tel Aviv. Tensione anche tra Vaticano e Israele dopo le parole del cardinale Parolin, difeso da Papa Francesco.